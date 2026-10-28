トヨタ自動車の「カローラ」が2026年10月20日、初代の発表から60年を迎えた。人間でいえば「還暦」だ。日本の大衆車として生まれたカローラは、今では世界150以上の国と地域で販売され、累計販売台数は5,700万台を超える(2025年末時点)。トヨタのみならず、日本を代表する「世界戦略車」といっていいだろう。

かつての名車の多くが時代とともに姿を消していくなか、カローラはシリーズを広げることで生き残ってきた。クルマが「100年に一度」といわれる大変革期を迎えた今、還暦のカローラはどこへ向かうのだろうか。

1966年に登場した初代カローラ

「マイカー元年」に誕生、33年連続で国内首位に

トヨタが初代カローラを発表したのは1966年10月20日、発売は同年11月5日だった。当時、乗用車の世帯普及率はまだ1割強にすぎなかった。この年は日産「サニー」や富士重工業(現SUBARU)「スバル1000」など、各社の大衆車が相次いで登場したことから「マイカー元年」と呼ばれている。

その後、1970年代にかけて日本のモータリゼーションは一気に花開く。主役となったのは大衆車で、その代表格がカローラだった。カローラは1969年から2001年まで、33年連続で国内の登録車販売台数トップという偉業を成し遂げている。

12代にわたる進化で「カローラシリーズ」に

カローラは時代に合わせて姿を変えてきた。12代にわたってモデルチェンジを重ねるなかで派生車種を増やし、「カローラシリーズ」として兄弟車を広げてきたのだ。セダンの「カローラアクシオ」やワゴンの「カローラフィールダー」、SUVの「カローラクロス」、高性能モデルの「GRカローラ」などがその例だ。パワートレインもハイブリッドが主力となり、水素エンジンを積んだ車両でレースに挑むなど、カローラは「全方位」のクルマへと変貌している。

還暦を迎え、再び転機に立つカローラ

そして還暦を迎えた今、カローラは再び転機に立っている。電動化やデジタル化の進展で、クルマに求められる価値そのものが大きく広がった。誕生時のような「大衆車」という位置づけだけでは語れない時代だ。さらに、電気自動車(EV)や自動運転、SDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル)といった次世代技術の開発は加速しており、価格競争力を高める中国勢に対抗することも求められている。

現行の12代目カローラが登場したのは2018年。すでに8年が経過しており、還暦を迎えたこのタイミングで次期モデルの動向に注目が集まっている。

トヨタは2025年10月の「ジャパンモビリティショー2025」で、次期カローラを示唆する「カローラ コンセプト」を世界初公開した。低く伸びやかなクーペ風のスタイルが特徴で、BEV(バッテリーEV)からPHEV、ハイブリッド車、エンジン車まで、さまざまなパワートレインに対応する構想だという。発表の場でトヨタの佐藤恒治社長は「動力がなんであれ、みんなが乗りたくなるかっこいいクルマにしよう!」と呼びかけた。

トヨタの豊田章男会長は社長時代の2019年、12代目カローラのセダンとワゴンを発表した際に「多くの人に愛されるクルマだからこそ絶対にコモディティ(汎用品)といわれるような存在にしたくない」と語っていた。大衆車としての役割が変わり、カローラの位置づけは難しくなっている。それでもトヨタは、カローラを次の時代へつなぐための挑戦を続けているのだ。

13代目は中国市場がカギに

13代目となる次期カローラは、2027年秋ごろのワールドプレミア(世界初公開)が予想されている。なかでも注目したいのが中国での展開だ。報道によると、トヨタは2028年から中国の合弁会社・一汽トヨタで次期カローラを生産する計画で、1つの車台で多様なパワートレインに対応する「マルチパスウェイプラットフォーム」を採用する見込みだという。BEV、PHEV、HEVを柔軟に展開できる次期カローラは、苦戦が続く中国市場で現地メーカーに対抗する切り札になりそうだ。