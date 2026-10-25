レクサスは2026年10月22日、コンパクトSUV「LBX」の一部改良を発表した。全国のレクサス店で11月3日に発売する。LBXは2023年12月の導入以降、60以上の国と地域で累計約13万台(2026年8月末時点)を販売している。

ニュルで走りを磨き込み

今回の改良では、ドイツのニュルブルクリンクで走り込みとチューニングを重ね、接地感とフラットな乗り心地を高めたという。

ボディはセンタークロスメンバーの板厚を変更して剛性を向上。ショックアブソーバーはバルブ特性を変更し、荒れた路面でもしなやかな乗り心地を実現した。EPS(電動パワーステアリング)は制御を見直し、駐車場や市街地での扱いやすさと、ワインディングや高速道路での操縦安定性を両立させている。

装備面では、カラーヘッドアップディスプレイ(連動ステアリングスイッチ付)とドライブレコーダーを全車に標準装備した。

新色「ソウ」を設定

ボディカラーには、ハイライトにブルーのエフェクトが現れる新色「ソウ」を全車に追加した。“Relax”と“Elegant”には全モノトーンカラー、“Cool”と“Active”には全バイトーンカラーと「ブラックマイカ」を設定する。

パワートレーンは全グレード共通で、M15A-FXE型直列3気筒エンジンと電気式無段変速機を組み合わせる。各グレードのメーカー希望小売価格は以下の通り。