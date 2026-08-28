吉田カバンの「POTR」は、「ほぼ日手帳」とコラボレーションした手帳カバーを2026年9月1日に発売する。A5の「カズン」サイズとA6の「オリジナル」サイズを展開し、それぞれ「ほぼ日手帳2027」の本体が付属する。

「ほぼ日手帳」は、「LIFEのBOOK」をコンセプトに、使う人が自身の生活やスタイルに合わせて自由に使える手帳。スケジュール管理だけでなく、日々の記録を残すノートとしても活用できる。

今回のコラボレーションでは、フロントにフラップポケットを設けた手帳カバーを製作。小さなバッグのように、その日に使うものや必需品を収納して持ち歩けるデザインに仕上げた。

光沢を抑えたカジュアルな風合いと柔らかな手触りも特徴。深みのあるピーコックブルーとエバーグリーンを採用している。

手帳と小物をひとまとめにして持ち歩ける

カードや小物などを収納できる内装

カバー正面のフラップポケットには小物を収納でき、背面にはスマートフォンやカードケースなどを収められるポケットを備える。

内装には3つのカードポケットをはじめ、クリアポケットやファスナー付きのメッシュポケットなどを配置。手帳と一緒に、その日に使うものをひとまとめにして持ち運べる。

正面のフラップポケットにも小物を収納できる

ペンフックには細身のペンを差すことが可能。太いペンを使用する場合は、ペンのクリップ部分を差して使用できる。

A5とA6の2サイズをラインナップ

ラインナップは、「Stride cousin size(A5)」と「Stride original size(A6)」の2種類。「カズン」サイズにはA5、「オリジナル」サイズにはA6の「ほぼ日手帳2027」本体が付属する。いずれも1日1ページ、2027年1月始まり、月曜始まりの仕様となる。

価格は、「Stride cousin size(A5)」が2万6,620円、「Stride original size(A6)」が2万2,660円。

発売日は2026年9月1日。PORTER STAND、KURA CHIKA by PORTER、POTR、CLOAKROOM by PORTER、吉田カバンオフィシャルオンラインストアなどで取り扱う。

吉田カバンオフィシャルオンラインストアでは、同日の11時ごろから販売を開始する予定。KURA CHIKA by PORTER YOKOHAMAでは、9月2日に発売する。いずれも完全数量限定で、在庫がなくなり次第販売を終了する。