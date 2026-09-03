腎臓の衰えは、健康診断で異常を指摘されてから始まるわけではありません。実は腎臓は20代から老化が始まり、40代ですでに機能低下が進んでいる可能性もあるといいます。45歳以上の健康な男女を調べた研究では、気になる結果も明らかになりました。

『長生きは腎臓が10割 腎機能を高めて健康寿命を延ばす最高の習慣』（上月正博／Gakken）から抜粋してご紹介します。

働き盛りこそ要注意!40代から急増する"見えない腎機能低下"

腎機能の低下は着々と進んでいく

腎臓は少しのほころびであれば自ら踏ん張れます。しかし、実は、腎臓は20代からすでに老いが始まっています。腎臓のミッション遂行に重要な役割をになうネフロンが消耗品だからです。

ネフロンが左右の腎臓に約100万個ずつあるのは20代までの話。その後、年齢を重ねるにつれて数を減らしていきます。

ただし、ネフロンの数が多少減っても、すぐに体に問題が起こるわけではありません。ネフロンのしくみは実によくできていて、最前線で働くグループ、ときおり働くグループ、出番を待つ控えのグループの3つに分かれています。すべてのネフロンが稼働しているわけではないので、数が減ったとしてもある程度はもちこたえられるのです。しかし、60代になるとネフロンの数は20代の頃から半減するため、検査の数値に異常が現れるようになります。

ただ、腎臓の機能低下自体はその前から着々と進んでいます。場合によっては、40代の時点で腎機能が危険領域に足を踏み入れている恐れもあるほどです。このことを如実に伝えるのが自治医科大学の黒尾誠教授による研究例です。

45歳以上の健康な男女300人を対象にしたもので、血液検査によって腎機能低下の指標となるホルモンの数値を調べたところ、4人に1人は、5年後に腎不全になる確率が高まるとされる基準値を上回っていたのです。

健康な人を対象に行った調査でこのような結果が出たわけですから、人ごとですますことはできません。ましてや、働き盛りの40代は、多忙を理由に健診や再検査を先延ばしにする人が多い年代ですから注意が必要です。