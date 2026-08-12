痛風の発作が治まると「もう大丈夫」と感じる方も多いのではないでしょうか。しかし痛みが引いても、痛風の原因となる尿酸の結晶は関節や組織に蓄積し続けています。

今回のテーマは「痛風・高尿酸血症を放置した場合の将来リスク」です。

腎臓・心臓への深刻な影響

尿酸値が高い状態が長く続くと、腎臓がじわじわと傷つき、やがて慢性腎臓病へと進行します。悪化すれば腎不全となり、人工透析が必要になることもあります。中路先生によると、血清尿酸値を6.0mg/dL未満に保った人は、それ以上の人と比べて透析が必要になるリスクが22%低かったという日本の研究があるといいます。

また、心臓への影響も見逃せません。尿酸値が上がるほど、心筋梗塞や心不全、死亡のリスクも高まることがわかっており、腎機能が落ちている人ではその傾向がより顕著です。

関節・尿路へのダメージ

痛風発作を5年以上繰り返していると、関節の周りに尿酸の塊（痛風結節）ができ、骨や軟骨が壊れて関節が変形することがあります。また、尿路結石や腎結石も起こりやすくなります。

一方で、尿酸値は低ければ低いほどよいというわけではなく、適切な範囲で維持することが重要です。「痛みが治まっても薬をやめないことが、将来の深刻な合併症を防ぐことにつながる」と中路先生は強調します。

中路幸之助 なかじこうのすけ 1991年に兵庫医科大学を卒業後、 兵庫医科大学、獨協医科大学を経て、1998年 医療法人協和会に所属。 2003年から現在まで、医療法人愛晋会中江病院の内視鏡治療センターで臨床に従事している。 専門分野はカプセル内視鏡・消化器内視鏡・消化器病。学会活動や論文執筆も積極的に行っており、日本内科学会総合内科専門医・指導医、日本消化器病学会専門医・指導医・学会評議員、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医・学術評議員、日本消化管学会代議員・近畿支部幹事、日本カプセル内視鏡学会認定医・指導医・代議員を務めているほか、 米国内科学会(ACP)の上席会員(Fellow)でもある。 この監修者の記事一覧はこちら

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