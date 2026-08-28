40代以降で「近くが見えにくい」と感じたとき、それを老眼だけで片付けていませんか。眼科医の柳先生が、老眼だと思い込みやすい目の病気について解説します。

今回のテーマは「老眼と思い込みやすい、注意すべき目の病気」です。

老眼だと思い込みやすい、要注意の目の病気

柳先生によると、

・老眼鏡をかけても見えにくさが改善しにくい

・光がまぶしい

・夜間に対向車の光が散る

・色がくすんで見える

といった場合は白内障を疑うきっかけになるといいます。

ものの中心がゆがむ、欠けて見えるといった症状や、それによって字が読みにくくなる場合は、単なる老眼とは異なり、「加齢黄斑変性などの黄斑疾患の可能性がある」と先生は指摘します。

また、糖尿病があり眼科受診がしばらく途絶えている場合、視力低下を老眼や疲れ目と思い込んでいる糖尿病網膜症のケースも少なくありません。緑内障も「見えにくさ」より「気づきにくさ」が先に立つことがあると先生は付け加えます。

「老眼鏡さえあれば安心」と決めつけない

柳先生は、「老眼かもしれない」と相談に来た患者さんにも、ゆがみの有無や左右差、糖尿病の有無、家族歴などを必ず確認していると話します。老眼のように感じる症状の中には、別の目の病気が隠れていることがあるためです。

老眼鏡で一時的に楽になっても、眼鏡を何度変えても不満が残る、片眼だけ見え方がおかしい、ゆがみを感じる場合は、眼科での精密検査を受けることが大切です。

柳靖雄 やなぎ やすお 東京大学医学部卒業(1995年MD)、東京大学大学院修了(医学博士2001年PhD)。東京大学医学部眼科学教室講師(2012～2015年)、デューク・シンガポール国立大学医学部准教授(2016年～2020年)、旭川医科大学眼科学教室教授(2018年～2020年)などを経て、現在横浜市立大学 視覚再生外科学 客員教授(2020年～)。専門は黄斑疾患。シンガポールをはじめとした国際的な活動に加え、都内のお花茶屋眼科での勤務やDeepEyeVisionの取締役を務めるなどマルチに活躍。 この監修者の記事一覧はこちら

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