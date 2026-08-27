目の病気は高齢者だけの問題ではありません。眼科医の柳先生が注目するのは、自覚症状がないまま進行してしまう目の病気の怖さです。

今回のテーマは「目の病気になりやすい人の特徴と眼科検診の目安」です。

「眼圧は正常」でも油断できない意外な共通点

柳先生が注意を促すのは、

・家族に緑内障がいる人

・強度近視の人

・糖尿病や高血圧などの生活習慣病がある人

・ステロイド治療の既往・現在の使用がある人

です。

日本人では、眼圧が正常範囲でも発症する「正常眼圧緑内障」が多いことが知られています。また、緑内障には家族歴も関係するため、家族に緑内障の人がいる場合は注意が必要です。そして、「まだ若いから大丈夫」と思われがちな40代でも、緑内障が見つかるケースはあり、検診をきっかけに発見される方もいます。

さらに、健康診断の視力検査で問題がなくても、緑内障や黄斑疾患、初期の網膜症などは見つかりにくいことがあります。

40歳を過ぎたら、眼科検診を習慣に

柳先生は、症状がなくても40歳を過ぎたら年に1回程度を目安に眼科検診を受けることを勧めています。視力・眼圧だけでなく、眼底(視神経・黄斑・網膜)の評価が大切です。家族歴、強度近視、糖尿病・高血圧、ステロイドの使用歴・使用中の人は、より早め・頻回な受診を検討しましょう。

「何も困っていないのに眼科に行くのは大げさ」という発想こそが、緑内障などの発見を遅らせてしまうかもしれません。

柳靖雄 やなぎ やすお 東京大学医学部卒業(1995年MD)、東京大学大学院修了(医学博士2001年PhD)。東京大学医学部眼科学教室講師(2012～2015年)、デューク・シンガポール国立大学医学部准教授(2016年～2020年)、旭川医科大学眼科学教室教授(2018年～2020年)などを経て、現在横浜市立大学 視覚再生外科学 客員教授(2020年～)。専門は黄斑疾患。シンガポールをはじめとした国際的な活動に加え、都内のお花茶屋眼科での勤務やDeepEyeVisionの取締役を務めるなどマルチに活躍。 この監修者の記事一覧はこちら

この記事は、医療健康情報を含むコンテンツを公開前の段階で専門医がオンライン上で確認する「メディコレWEB」の認証を受けています。