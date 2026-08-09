実家の片付けは、単なる整理整頓ではありません。親の思い出や家族の歴史が詰まった場所だからこそ、気持ちの整理も必要になります。今回は、風水の視点から、実家という住まいが私たちの心や行動にどのような影響を与えるのか、そして、親との距離感も大切にしながら実家を整える考え方をご紹介します。

風水で考える「物が多い家」が与える影響

中国伝統風水では、住まいを人の心身や行動に影響を与える環境として捉えます。

物が多く、移動するための通路や扉の前まで塞がれている家は、気が自然に巡りにくい状態です。現実的に考えても、視界に入る情報が多すぎる空間では、必要な物を探す時間が増え、「片付けなければ」という小さな負担が積み重なります。

私自身、これまで多くの住まいを拝見してきましたが、物が整理され、生活動線が確保されるだけで、「気持ちが軽くなった」「家の中で過ごしやすくなった」と実感される方を数多く見てきました。風水でいう「気の流れ」とは、人が心地よく暮らせる環境を整えることでもあるのです。

使われていない物や壊れた物を放置しない方が良い理由

ただし、これは物の多さだけが原因だと断定するものではありません。

特に見直したいのが、長く使われていない物と壊れた物です。壊れた家電、動かない時計、欠けた食器などを「いつか直す」と残していると、目に入るたび「そのうちやろう」と思い続けることになります。

風水では、このような状態を「止まった気」の象徴と考えます。すべてを捨てる必要はありません。「使う」「修理する」「譲る」「手放す」を決めるだけでも、空間の役割は明確になるのではないでしょうか。

実家は自分のルーツであり、心の土台でもある

また、実家は自分が育った場所であり、価値観や人間関係の原型がつくられた場所でもあります。だからこそ実家を整えることは、過去を否定することではなく、「大切なものを残しながら、今の暮らしに合う形へ更新すること」です。

親との距離感も同じです。相手の領域に踏み込みすぎず、必要な部分では支え合うようにして、その境界を見直す機会にもなります。

「ここだけは押さえたい場所」親と揉めずに片付けを進めるコツ

片付けを円満に進めるコツは、「捨てる」から始めないことです。「転ばないように通路を空けよう」「よく使う物を取りやすくしよう」と、安全と暮らしやすさを目的にします。

本人の許可なく処分せず、小さな範囲から一緒に選ぶことが大切です。

まず整えたいのは、玄関、廊下、寝室までの生活動線です。毎日必ず通る場所だからこそ、最初に整える価値があります。床にある物を移動し、出入口を開けやすくすることは、風水上の気の流れだけでなく、転倒予防にもつながります。

次に、水回りの不用品や期限切れの物を整理し、壊れた照明や家具があれば、修理や交換を検討しましょう。

実家を整えることが、下半期の新しい流れを呼び込む第一歩

実家を整えたからといって、直ちに運勢が変わると科学的に証明されているわけではありません。しかし、住まいが安全で使いやすくなり、家族の間に新しい会話が生まれれば、心や行動に少しずつ前向きな変化が生まれていくでしょう。

今年のお盆の帰省は、親の暮らしと自分のルーツを見つめ直す時間にしてみてはいかがでしょう。それが、下半期に新しい流れを呼び込む、現実的な第一歩になるのではないでしょうか。