2026年は60年に一度の「丙午」──運を伸ばす人が必ずやっている“空間の整え方”

2026年は、60年に一度の「丙午(ひのえうま)」の年。十干の「丙」は南に通じ、十二支の「午」もまた南を指すことから、南のエネルギーが際立つ一年になるとされています。

風水において「南」は、太陽・強い光・熱・情熱を象徴する方位。そのため、2026年は、燃え上がるように、勢い・情熱・発展力が高まる年になります。

こうした年には、環境の“整え方”がそのまま運の伸び幅に直結し一気に加速します。だからこそ、住まいや職場といった“日常の場”をどう整えるかが、2026年の運氣のカギとなります。

では、その運氣の取り入れ方についてご紹介していきます。

世界の成功者は「整った空間」に投資している

世界の成功者の部屋には、共通する“ある空気”が流れています。つまり、自分の能力を最大限に発揮できる環境を意図的に作っているのです。

風水大国である中国、シンガポール、台湾などでは、“富を集める地形”や方位を考慮して建物が設計されるのは常識です。

たとえば、香港のHSBC本店ビルは「龍脈(気の流れ)」が通る方位に正面を向けて設計され、競合する中国銀行タワーとの“尖った外観で氣を断つvs防ぐ”という風水的な“矛と盾”の配置バトルは有名です。このように、強いエネルギーを持つ土地に建てられた建物には、運氣が集まり、利用する人の決断力や行動力を高めるとされ、成功者たちはそれを活かし運気を伸ばしているのです。私たちも、この原理を取り入れることで運の流れを変えることができます。

住まい・職場を「運氣の好循環」に変える、日常の整え習慣

特別なことをしなくても、日常の少しの工夫であなたの運気は大きく変わります。

1．不要なものは手放す

気が滞る最大の原因は「余計な物」が多いことです。物にはすべて波動があります。その波動が気の通りを邪魔します。ですから、不要なものは手放していきましょう。すると一気に空間が軽くなります。

2.玄関・寝室は“運の要”

玄関は“運氣の入口”になります。氣の通りを塞ぎ、滞らせる物は玄関やホールには置かないこと、生花なとの良い香りで整えますと、良い氣が奥の部屋まで届いていきます。 それから、寝室は“翌日の運を育てる場所”です。寝室での睡眠は健康運氣に直結します。そこで、次の点に注意点しましょう。

梁の下では寝ない

寝室入り口の直線上に頭位置を持ってこない

寝姿が映る位置に鏡を置かない

これらは氣のあたりを受けてしまい、ぐっすり眠れずに運氣が下がってしまします。

3. 長く過ごす場所を“マイ・パワースポット”化する

リビングや自室など、あなたが最も長くいる場所の質が、人生の質を決めます。みんなが集まるリビングでは植物を置いたり、落ち着く色合いでまとめ、床に物を置かないことを心がけてください。

また、仕事場や書斎のデスク周りを明るくしたり、窓をキレイに磨いて自然光を取り入れるのも良いでしょう。このような些細なことで空間の気は整い、心も軽くなり、行動力が自然と高まります。

判断力・集中力も「空間の余白」が育てる

成功者の空間づくりの共通点は、「余白がある」ことです。これまで鑑定や設計相談で訪問した成功者の住居やオフィスは、広々としていて、本当に必要なものだけが、厳選され置かれている状態です。

実は、「モノ」にはそれぞれ固有の氣(エネルギー)があり、それが多すぎると、空間全体がザワつき、落ち着きを失ってしまいます。そんな空間で毎日過ごすと、知らず知らずのうちに運氣を下げてしまうことも。

一方、余白がある空間には氣の流れが生まれやすく、判断力・集中力・行動力のキレを高め、さらには“運の循環”にもなります。成功する人は、このことを直感的に理解し、自然とそのような空間を整えているのかもしれません。

2026年の運気は小さな整えから動き出す

このように、整った空間は運氣を動かすベースになります。そのために重要なのは、「大きく変えるより、小さく整える」こと。小さな整えが、やがて大きな運の流れをつくります。2026年、まずは“整える”一歩からスタートしてみてください。空間が変われば、行動が変わり、運は必ず上向いていきます。