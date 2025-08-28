マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )

住みたい家の方角、あえて「北」と回答した人の環境・経済・風水的理由とは

AUG. 28, 2025 14:00
Text : フォルサ
Share
Contents

AlbaLinkは8月22日、「住みたい家の方角に関する意識調査」の結果を発表した。調査は7月26日〜27日、全国の男女500人を対象に行われた。

  • 家を選ぶときに方角を重視するか

まず、家を選ぶ際に方角を重視するか聞いたところ、21.2%が「とても重視する」、50.0%が「まあ重視する」と回答した。「全く重視しない」の回答は7.2%にとどまっている。

重視する理由としては、大きく分けて「洗濯物や身体への影響などを考えて、日当たりのいい家を選びたい」、「風水や運勢を考えて、方角を決めたい」といった意見がそれぞれ見られた。

次に、住みたい家の方角について尋ねると、「南」の回答が圧倒的に多く、56.4%にのぼった。以下には「南東」(17.0%)、「東」(9.8%)が続いており、午前中から日中にかけて日当たりのいい方角が好まれている傾向が見られた。

また、「北」(6.0%)と回答した人からは下記のような声が寄せられた。

・自分自身は日当たりや風水などを気にしないため、「気にする人にとって条件が悪い方角」は家賃が安くなる傾向にあるから（20代 女性）
・最近の猛暑では、少しでも部屋に日差しが当たると部屋の中が暑くなるため。日当たりの悪い北向きのほうが、夏でも快適に過ごすことができるのではないかと思うようになった（30代 女性）
・北が一番上昇できるそうなので（50代 男性）

日当たりの悪さを逆手に取って、あえて北向きを選ぶ人や、不人気のため家賃が低いことをメリットと捉える人も。「北向きの部屋は仕事・勉強に集中したい人に向いている」という風水を取り入れている人もいた。

  • 住みたい家の方角

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      ホステスを並べて「お前はイケる」「抱ける」「お前は無理」と一人ひとりを指さしながら宣言するおじさん
      ( Life )
      AUG. 25, 2025

    • 2

      Large
      銀座ホステスが明かす「焼酎好きなおじさんが、あえてウイスキーボトルもキープ」理由とは?
      ( Life )
      AUG. 21, 2025

    • 3

      Large
      ビールや日本酒を飲みすぎると「脳」が疲れてしまう理由
      ( Life )
      AUG. 24, 2025

    • 4

      Large
      「寝つけない」を解消するために、心の中で発するといい言葉
      ( Life )
      AUG. 21, 2025

    • 5

      Large
      仕事の判断ミスが多い人と少ない人の違い「多い人ほど無意識でやりがちなこと」
      ( Life )
      AUG. 24, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking