auじぶん銀行は8月3日、「はじめての口座開設&ご入金キャンペーン」を開始した。実施期間は9月30日までで、新規口座開設者を対象に、条件達成で最大3万円の現金をプレゼントする。

キャンペーンでは、2026年8月3日～9月30日に新規口座を申し込み、10月31日までにエントリーしたうえで、同日時点の円普通預金残高が10万円以上ある人が対象。円普通預金残高に応じて最大1万5,000円、au・UQ mobileユーザーは最大3万円の現金を受け取ることができる。

同社によると、この特典金額はauじぶん銀行の口座開設キャンペーンとして過去最高額になるという。

また、実施中の「給与・年金受取プログラム」（2,000円）、「口座振替プログラム」（2,000円）、「au PAYカード特典」（最大2万Pontaポイント）と組み合わせることで、最大5万4,000円相当の特典を受け取ることができる。

さらに、本キャンペーン対象者は「デビュー応援普通預金」も利用可能。同キャンペーンでは、2026年9月30日までに新規口座を開設し、条件を満たすことで、円普通預金金利が最長1年間、年1.00％（税引前）相当となるよう、通常金利などとの差額相当分を現金特典として受け取れる。

「はじめての口座開設&ご入金キャンペーン」概要

実施期間

新規口座申込：2026年8月3日～9月30日

エントリー・入金：2026年8月3日～10月31日

主な適用条件

2026年8月3日～9月30日に新規口座を申し込む

2026年10月31日までにエントリーする

2026年10月31日時点で円普通預金残高が10万円以上ある

au・UQ mobile限定特典は、10月31日時点でau IDにauまたはUQ mobileの通信契約が紐づいていること

特典提供時期

2026年11月下旬（予定）

ネット銀行や銀行各社では、夏の新規口座開設キャンペーンが相次いで実施されている。楽天銀行は最大7,000ポイント、京王NEOBANKは最大5,000円キャッシュバック、みずほ銀行は現金1万円、三井住友銀行はOliveの新規口座開設と10万円以上の入金で1万5,000円相当のVポイントを進呈するなど、特典競争が活発化している。口座開設を検討している人は、特典内容や適用条件を比較し、自分に合った銀行を選びたい。