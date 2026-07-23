三井住友銀行は7月23日、個人向け総合金融サービス「Olive（オリーブ）」で、最大7万7,400円相当の特典を受け取れる「夏のOlive」キャンペーンを開始した。

今回のキャンペーンでは、新規口座開設やOliveフレキシブルペイ（クレジットモード）への新規入会、給与受取、SBI証券口座開設など複数の特典を用意。すべての条件を満たすと、最大7万7,400円相当のVポイントなどを獲得できる。

主なキャンペーン内容

主なキャンペーンは以下の通り。

Olive新規口座開設と10万円以上の入金で1万5,000円相当のVポイント

Oliveフレキシブルペイ（クレジットモード）新規入会・利用で最大3万円分のVポイントPayギフト

スマホのVisaタッチ決済利用で最大1万円分のVポイントPayギフト

給与受取で最大3,400円相当のVポイント

三井住友銀行経由でのSBI証券口座開設などで最大1万8,000円相当のVポイント

マネーフォワード MEとの新規連携などで最大1,000円相当のVポイント

また、Olive・Vポイントの商品概要ページを確認し、キャンペーンにエントリーした人を対象に、総額500万円相当のVポイントギフトが当たるオープン懸賞も実施する。1等は100万円相当（1名）のVポイントギフトとなる。

Olive会員向けキャンペーンも実施

Olive会員向けには、紹介プログラムの特典増額キャンペーンや、クレジットモードで1回10万円以上利用するとVポイントを付与するキャンペーンも同時開催する。

さらに、すでに三井住友銀行の普通預金口座を持っている人を対象に、Oliveへ切り替えたうえで条件を満たすと3,000円相当のVポイントをプレゼントするキャンペーンも実施する。

三井住友銀行は、猛暑による飲料や冷感グッズ、夏休みの旅行・レジャーなどで家計負担が増えやすい時期に合わせ、ポイント還元やキャンペーンを通じて利用者の家計を支援するとしている。

なお、メガバンクでは三菱UFJ銀行やみずほ銀行も新規口座開設キャンペーンを実施しているが、口座開設に加えてクレジットカードや証券口座開設など複数の特典を組み合わせ、最大7万7,400円相当を還元するのは今回のOliveキャンペーンの大きな特徴だ。