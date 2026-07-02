夏のボーナスシーズンに合わせ、ネット銀行各社が新規口座開設者向けのキャンペーンや優遇金利商品の提供を開始した。ポイント還元やキャッシュバック、高金利の普通預金・定期預金など、各社が特色ある特典を打ち出している。

楽天銀行は最大7,000ポイント

楽天銀行は、開業25周年を記念した「25周年記念口座開設キャンペーン」を開始した。

キャンペーンページから口座を開設し、一度に5万円以上を入金すると3,000ポイントを進呈。さらに楽天カード、楽天証券、楽天モバイルの利用状況に応じてポイントが上乗せされ、対象サービスを2つ以上利用している場合は最大7,000ポイントを受け取れる。

口座開設申込期間は8月31日まで。

auじぶん銀行は普通預金が年1.00％相当

auじぶん銀行は、新規口座開設者向けに「デビュー応援普通預金」を開始した。

7月1日から9月30日までに口座を開設し、条件を満たすと、円普通預金が最長1年間、年1.00％（税引前）相当となるよう現金特典を付与する。

口座開設後2カ月間は口座振替条件なしで利用でき、3カ月目以降は毎月合計1万円以上の口座振替が条件となる。あわせて、新規口座開設者向けの「デビュー応援定期預金」（3カ月もの年1.35％、1年もの年1.20％）も利用できる。

ソニー銀行は「ウェルカム定期」

ソニー銀行は、新たな円定期預金商品「ウェルカム定期」の提供を開始した。

ソニー銀行へ新たに資金を預け入れる人を対象に、通常より高い金利を適用する商品で、新規口座開設者は3カ月もの円定期預金を年1.50％（税引前）、既存口座保有者は年0.60％（税引前）で利用できる。

最低預入金額は100万円で、毎月最大5,000万円まで申し込み可能。賞与や退職金、保険金など、まとまった資金の運用ニーズに対応する。

SBJ銀行は「はじめくん」の金利を引き上げ

SBJ銀行は、新規利用者向け定期預金「はじめての定期預金〈はじめくん〉」をリニューアルした。

預入金額の上限を撤廃したほか、新たに4年ものを追加。金利も引き上げ、6カ月ものは年1.10％、1年ものは年1.55％、2年ものは年1.60％、3年ものは年1.62％、4年ものは年1.50％、5年ものは年1.60％となった。

京王NEOBANKは最大5,000円キャッシュバック

住信SBIネット銀行と京王パスポートクラブは、「京王NEOBANK」で夏の新規口座開設キャンペーンを開始した。

8月31日までに口座を開設し、キャンペーン終了時点で円預金残高が10万円以上ある場合、5,000円をキャッシュバックする。また、対象となる銀行サービスを利用すると、京王ポイントが通常の2倍となる。

あわせて、3カ月もの円定期預金へ100万円以上預け入れると、100万円ごとに1,000円をキャッシュバックする「夏の円定期預金キャンペーン」も実施している。

各社ともボーナス資金の獲得競争が活発化

今回のキャンペーンでは、ポイント還元やキャッシュバックに加え、高金利の普通預金・定期預金を組み合わせるケースが目立った。

金利上昇局面を背景に、各社とも新規顧客の獲得や預金残高の積み上げを狙った施策を打ち出しており、口座開設を検討している人は、金利だけでなく、ポイント還元や利用条件なども含めて比較するとよさそうだ。