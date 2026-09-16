大東建託は、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2026＜埼玉県版＞」と「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2026＜埼玉県版＞」を9月2日に発表した。調査は、埼玉県居住の20歳以上の男女49,322名を対象に、2022年～2026年の5年分の回答をもとに集計したもの。

各ランキングTOP3

「街の幸福度(自治体)」トップは、「さいたま市浦和区」で唯一偏差値70台の高い評価を得た。同地区は「住みここち」をはじめとする全てのランキングでトップ2以内にランクインしている。

次いで、2位は「さいたま市南区」、3位は「蓮田市」が続いた。トップ10内では、昨年20位から大きく順位を上げた「児玉郡美里町」が10位にランクイン。トップ10のうち、6自治体が「住みここち」でもトップ10に入っている自治体が選ばれた。

街の幸福度(駅)トップは、6年連続で「越谷レイクタウン」が1位に輝いた。2位は、2年連続で南埼玉郡宮代町に位置する「和戸」。3位は、さいたま市北区に位置する「東宮原」で、昨年18位から大きく順位を上げてトップ3入りしている。

1位「越谷レイクタウン」、2位「和戸」は、偏差値70台の高い評価、3位～16位の駅は偏差値60台で相対的に高い評価となっている。

住み続けたい街(自治体)は、「さいたま市浦和区」が1位に。2位は「秩父郡横瀬町」、3位は2年連続で「さいたま市緑区」がランクインした。

1位「さいたま市浦和区」、2位「秩父郡横瀬町」は、偏差値70台の高い評価、3位～12位の自治体は偏差値60台で相対的に高い評価となっている。

トップ10内では、「北足立郡伊奈町」が昨年21位から大きく順位を上げて10位にランクインしている。

住み続けたい街(駅)については、熊谷市に位置する「石原」が、2年連続での1位に。

2位はさいたま市北区に位置する「加茂宮」で、昨年4位から順位を上げた。3位は、さいたま市浦和区に位置する「浦和」がランクイン。トップ10内で初登場の駅は、深谷市に位置する「小前田」で、昨年は累計回答数が30名未満でランキング集計対象外だった。

幸福度だけでなく、「住み続けたい街」でも1位となった浦和区。住まい選びでは交通利便性や住宅価格などに目が向きがちだが、実際に暮らす人が「幸せ」「この先も住みたい」と感じているかも、街を選ぶ際の一つの参考になりそうだ。