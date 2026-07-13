みずほ銀行は、2026年7月13日から8月17日まで、「新規口座開設キャンペーン」を実施する。期間中に新規口座開設など所定の条件を満たした人全員に、現金1万円をプレゼントする。

キャンペーン概要

対象となるのは、2026年7月12日時点でみずほ銀行の口座を保有していない人で、キャンペーン期間中に以下の条件をすべて満たした人。

・期間中にみずほ銀行の普通預金口座を開設

・2026年8月31日までに、みずほダイレクトアプリを利用 ※みずほダイレクトアプリの利用には、みずほダイレクトの契約・初回登録が必要。キャッシュカード認証での利用は対象外。

・2026年8月31日までに、みずほダイレクトアプリへログインし、みずほポイントモール内バナー、または指定エントリーフォームからエントリー

・2026年8月31日24:00時点で、新たに開設した普通預金口座の残高が10万円以上

上記の条件をすべて満たした人全員に、現金10,000円がプレゼントされる。

キャンペーン概要

・キャンペーン名：新規口座開設キャンペーン

・実施期間：2026年7月13日～2026年8月17日

・特典：現金10,000円

・対象者：2026年7月12日時点でみずほ銀行の口座を保有しておらず、所定の条件をすべて満たした人

キャンペーンの詳細や応募条件は特設サイトで確認できる。

夏のボーナスシーズンに合わせ、銀行各社で新規口座開設キャンペーンが相次いでいる。

楽天銀行は楽天グループのサービス利用状況に応じて最大7,000ポイントを進呈。auじぶん銀行は普通預金が年1.00％相当となる特典を用意するほか、ソニー銀行やSBJ銀行は高金利の定期預金を展開している。京王NEOBANKも最大5,000円のキャッシュバックを実施するなど、各行が特色ある特典で新規顧客の獲得を競っている。

現金還元を重視するのか、ポイントや高金利を重視するのかなど、自分の利用スタイルに合わせて比較すると、よりお得に口座を開設できそうだ。