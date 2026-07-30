ザ・プリンス パークタワー東京は、中国料理「陽明殿」でホテル初となる「Chinese Afternoon Tea 北海道の実りと中国茶」を9月1日から11月30日まで提供する。価格は7,500円(2時間制・フリーフロー付き)。料理長自ら北海道で選定した食材を使い、中国料理の技法で仕立てたメニューを提供する。

Chinese Afternoon Tea 北海道の実りと中国茶

メニューは、前菜3品、セイボリー7品、選べる麺1品、スイーツ5品で構成する。

セイボリーには、「十勝和牛のきのこ醤炒め」や「北海道産甘海老の生春巻き チリソース添え」、「蝦夷鹿バーガー」などを用意。陽明殿オリジナルのきのこ醤を使った十勝和牛の炒め物や、北海道産の海の幸を使った点心など、北海道の食材を取り入れたメニューが並ぶ。

前菜

セイボリー

麺料理は3種類から選択可能。新たなシグネチャーメニューとして位置付ける「～陽明殿麻辣湯～」は、五香粉をはじめ8種類の香辛料を使い、香りと深みのある味わいに仕上げた一品。中華麺、サツマイモ春雨、平太麺(刀削麺風)の3種類から麺を選べる。

麺料理

このほか、北海道産甘海老と利尻昆布からだしを取った「北海道産甘海老と白みそのつゆそば」、14種類の調味料を使った「トマト涼麺」も用意する。

スイーツは、「杏仁豆腐 ハスカップソース」や「北海道産リンゴとチーズの春巻き シナモン風味」、「ブラックタピオカのココナッツミルク」など5品を提供する。

ドリンクは、ホテルのティーインストラクターが選んだ12種類の中国茶をフリーフローで楽しめる。華やかな香りが特徴の特級ジャスミン茶など、料理とのペアリングを意識したラインアップとなっている。

スイーツ

Chinese Afternoon Tea 北海道の実りと中国茶