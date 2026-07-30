万平ホテルは、人気商品「万平ホテル プレミアムクッキー缶」をリニューアルした「万平ホテル プレミアムクッキー缶 ～レトロエディション～」を7月21日に発売した。パッケージデザインを一新するとともに、ホテルを象徴するモチーフを表現した11種類のクッキーやギモーヴを詰め合わせている。

2024年のリニューアルオープンを記念して発売された「万平ホテル プレミアムクッキー缶」を刷新した新商品。缶には、カフェテラスで使用されている「レトロすずらん」柄を採用し、クラシックで上品なデザインに仕上げた。

中身には、赤い屋根が印象的なアルプス館をかたどったアールグレイ風味のクッキーをはじめ、ホテル伝統のアップルパイをイメージしたりんごとシナモンのクッキー、館内のステンドグラスをモチーフにしたクラシックカーのアイシングクッキーなど、万平ホテルを象徴するモチーフを取り入れた菓子を詰め合わせた。

また、従来のプレミアムクッキー缶で人気だった、すずらんのアイシングクッキーや看板クッキー、レモンタルトクッキーも引き続きラインアップしている。

万平ホテル プレミアムクッキー缶 ～レトロエディション～

全11種類のフレーバーを用意

ラインアップは以下の11種類。

玄関クッキー（アールグレイ）

すずらんクッキー

クラシックカークッキー

アップルパイクッキー

レモンタルトクッキー

看板クッキー（コーヒー）

ブルーベリークッキー

フロランタンクッキー

抹茶クッキー

チーズ＆ハーブクッキー

いちご・杏ギモーヴ

商品概要

商品名：万平ホテル プレミアムクッキー缶 ～レトロエディション～

価格：8,800円

内容量：11種類・280g

缶サイズ：12.4×17.4×4.5cm ※数量に達し次第、一時的に提供を終了する場合がある

販売場所

店頭

販売場所：万平ホテル「ショップ」

販売時間：8:00～20:00

オンライン

万平ホテル公式オンラインショップで販売。

クッキー缶ブームが続く中、ホテルならではのストーリー性を詰め込んだ一品。万平ホテルを象徴する建物や看板、人気メニューをモチーフにしたクッキーに加え、レトロすずらん柄の缶は食べ終わった後も小物入れとして楽しめそうだ。