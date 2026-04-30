「OpenAI利用が542%増」新富裕層向けクレカの消費動向発表、最大の利用目的は買い物ではなく「納税」

プレミアムクレジットカードブランド「ラグジュアリーカード」は4月21日、ラグジュアリーカードの利用動向を読み解いた「2025年の新富裕層の消費動向」の結果を発表した。同調査は2025年1月1日～12月31日、ラグジュアリーカード所有者を対象に実施した。

新規会員数

ラグジュアリーカードの新規会員数は前年比で134%の伸長となり、過去最大の増加を記録した。特に20代の入会が増加しており、若年層のプレミアムカードへの関心の高まりがうかがえる結果となった。職業別では依然として経営者が多いが、「販売・セールス・営業」 「技術・専門」「事務・管理職」など経営者以外への浸透が進んでいる。

年収別の新規入会者では、年収3,000万円以上の層が前年比で137%の伸長となった。9割近くを経営者が占め、妻子有りの会員が多い傾向にある。東京都や大阪府など都市圏の会員数自体は多いが、会員数が増加したっ都道府県の上位ランキングをみると、宮崎県(1位)が167％、沖縄県(2位)が159％、青森県(3位)が155％など、地方でも会員数・利用ともに伸長している。地方でのプレミアムカードへの需要は従来から存在していた一方、優待やサービスの都市圏に偏っていたため、所有のハードルとなっていた。しかし近年はトラベル関連サービスや利用シーンが拡充されたことにより、地方会員数が伸びたことが考えられる。

取扱高も前年比で二桁の伸長をみせた。富裕層の消費は引き続き堅調に推移している。利用額上位の加盟店カテゴリは「通信販売(EC)」「レストラン」「広告代理業」だが、最も大きな金額を占めているのが「納税」だった。一定条件下でポイント還元が適用される仕組みがあり、高額な公的支出においてカード決済が選択されている傾向がみられる。

海外の現地対面決済額は前年比131%と大きく増加した。利用額の上位国はアメリカ(前年比139%)をはじめ太平洋圏やヨーロッパで、昨年よりも決済額は増加している。ハレクラニやリッツカールトン、ハイアットなど高級ホテルでの利用が際立っていることから、円安が続く中でも海外旅行への消費意向は高く維持されていると推測される。

海外の現地対面決済額

国内空港施設における加盟店の取扱高は、前年比146%と増加した。空港別では、羽田空港(前年比161%)など都市圏だけでなく、熊本空港(150%)、広島空港(149%)、宮崎空港(148%)、那覇空港(143%)など、国内旅行が再評価されている影響で地方都市の空港での利用額も伸びている。

取扱高 増加率上位の空港

特定カテゴリから見る特徴的な消費動向についても公開した。OpenAIの取扱高は前年比542%となり、利用者数が大幅に伸びている。年代別では、40代の利用額比率(43%)が若年層よりも高く、年収別では3,000万円以上の層(29%)の利用が最も多かった。経営者層を中心に積極的なAI活用が進んでいる。

OpenAIの取扱高

タクシーアプリGOやUber Eatsの利用は、所得が高い会員ほど利用額/利用回数ともに増加する傾向にある。経営者層や新富裕層のタイムパフォーマンス重視の価値観がうかがえる結果となった。