auじぶん銀行は7月13日、「夏の6ヶ月もの特別金利キャンペーン」を開始した。実施期間は2026年8月31日まで。

本キャンペーンでは、期間中に「6ヶ月もの円定期預金」へ新規預け入れをすると、通常金利年0.38%(税引前)に年0.89%を上乗せし、特別金利年1.27%(税引前)、税引後年1.01%を適用する。

対象となるのは、取引時に表示される「利用可能なキャンペーン・プログラム」で【夏の6ヶ月もの特別金利キャンペーン2026】を選択し、6ヶ月もの円定期預金へ新規預け入れを行った人。預け入れ金額や回数に上限はない。

同行は、日本銀行の政策金利引き上げに伴う市場金利の変動を受け、実施中の「夏の1年もの特別金利キャンペーン」の特別金利を6月29日に年1.30%(税引前)へ引き上げている。今回のキャンペーンは、短期間で資金を運用したいというニーズに応えるため、第2弾として急きょ実施するものとしている。

なお、特別金利は当初6カ月のみ適用され、満期後は所定の円普通預金金利または円定期預金金利が適用される。また、キャンペーン期間中に満期を迎えて自動継続となる定期預金は対象外となるほか、中途解約した場合は特典の対象外となる。

主要ネット銀行の6カ月もの円定期預金金利（7月13日時点）を見ると、auじぶん銀行の年1.27%（税引前）はSBI新生銀行の年1.25%や楽天銀行・あおぞら銀行の年1.00%を上回る水準。短期の定期預金でも高金利を狙いたい人は、他行と比較して検討してみるのもよいだろう。