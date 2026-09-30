できるだけ少額の資金で、株式投資にチャレンジしたい方も多いのではないでしょうか。日本株には、100株でも5万円以下で購入できる銘柄がいくつかあります。今回は2026年9月25日の終値をもとに、1株500円以下で、配当利回りが3％以上の銘柄を4つ紹介します。

1株500円以下、配当利回り3％以上で黒字の日本株4選

今回ご紹介するのは、以下に該当する日本の普通上場株式です。

2026年9月25日の終値が500円以下

直近通期の決算が黒字

最新の通期会社予想も黒字

最新の会社予想年間普通配当が1円以上

予想配当利回り3％以上

※配当利回りは株価によって変動します。

条件に当てはまるのは次の銘柄です。

アースインフィニティ（7692）

電気・ガスの小売、電気料金削減のコンサルティングを手掛ける企業です。1株100円以下と、手頃な資金で投資できます。

前期である2026年7月期における当期純利益は、5億8,700万円の黒字となりました。2027年7月期の業績予想も6億1,400万円の黒字を見込んでいます。

2027年7月期の配当は、1株あたり3円を予定しています。

日本ハウスホールディングス（1873）

檜（ひのき）を使った、注文住宅の設計・施工・販売などを手掛ける企業です。断熱性能・耐震性能にも強みがあり、各種デザイン賞も受賞しています。

前期の2026年4月期では、「親会社株主に帰属する当期純利益」が13億4,000万円でした。2027年4月期の連結業績予想でも、同数値は約36億円となる見込みで、1株あたり12円の配当を予定しています。

いちご（2337）

いちご株式会社は、不動産の有効活用とエネルギー創出を軸とした事業を推進しています。不動産は⼈々の⽣活を⽀える社会インフラであり、同社は「サステナブルインフラ企業」として活動する方針です。

前期の2026年2月期では、親会社株主に帰属する当期純利益が166億2,800万円となりました。2027年2月期も黒字の予想となっており、1株あたり15.5円の配当を予定しています。

シンシア（7782）

シンシアという名称の企業は複数ありますが、今回取り上げるのは東京都に本社を構える、コンタクトレンズのメーカーです。「シンシアワンデー」「シンシア2ウィーク」などの製品があります。

前期・2025年12月期では、親会社株主に帰属する当期純利益が2億6,400万円でした。2026年12月期の連結業績予想において、同数値は2億4,600万円となる見込みです。