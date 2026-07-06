2026年7月募集分の個人向け国債の金利が発表され、変動10年は年1.80%、固定5年は年1.95%、固定3年は年1.56%と、いずれも高水準となった。日本銀行の利上げを背景に、安全資産の金利が上昇する中、「個人向け国債と定期預金、預けるならどちらがお得なのか」と気になる人も多いだろう。今回は100万円を預けた場合の受取利子を比較し、それぞれの特徴や向いている人を紹介する。

個人向け国債と定期預金の特徴

個人向け国債と定期預金は、どちらも元本割れリスクを抑えて資産を運用したい人に人気の商品だ。ただし、仕組みや金利の決まり方には違いがある。

個人向け国債は、日本国政府が発行する債券で、元本や利子は国が責任を持って支払う。1万円から購入でき、「変動10年」「固定5年」「固定3年」の3種類が用意されている。

このうち「変動10年」は半年ごとに適用金利が見直されるため、金利上昇局面では受け取る利子も増える可能性がある。一方、「固定5年」「固定3年」は購入時の金利が満期まで変わらない。

発行から1年経過すれば途中換金も可能だが、その場合は直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685などが差し引かれる。

一方、定期預金は金融機関に一定期間預け入れる預金商品で、一般的に、満期まで預けることで普通預金より高い金利を受け取れる。途中解約は可能だが、通常は当初より低い中途解約利率が適用される。

また、定期預金は預金保険制度の対象となっており、金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息が保護される。

個人向け国債と定期預金の利子をシミュレーション

では、100万円を預けた場合、どのくらい利子に差が出るのだろうか。

今回は2026年7月募集分の個人向け国債と、SBI新生銀行のパワーダイレクト円定期預金(5年・3年)を比較した。

比較条件をそろえるため、いずれも税引前・単利で試算している。

商品 金利 100万円預けた場合の受取利子(税引前・単利) 個人向け国債 変動10年 1.80% 約18万円※ 個人向け国債 固定5年 1.95% 9万7,500円 SBI新生銀行 円定期預金(5年) 1.80% 9万円 個人向け国債 固定3年 1.56% 4万6,800円 SBI新生銀行 円定期預金(3年) 1.50% 4万5,000円

※変動10年は半年ごとに金利が見直されるため、現在の金利1.80%が10年間続くと仮定した試算。

5年で比較すると、個人向け国債の固定5年は年1.95%、SBI新生銀行の円定期預金は年1.80%となっており、100万円を預けた場合の受取利子は国債が9万7,500円、定期預金が9万円となる。差額は7,500円だ。

3年でも同様に比較すると、個人向け国債は年1.56%、定期預金は年1.50%。受取利子は国債が4万6,800円、定期預金が4万5,000円となり、その差は1,800円だった。

現時点では、5年・3年ともに個人向け国債のほうが定期預金をわずかに上回る結果となった。

個人向け国債と定期預金、どちらが向いている?

個人向け国債は、少しでも高い金利で安全に運用したい人に向いている。特に変動10年は、市場金利の動向に合わせて半年ごとに金利が見直されるため、今後も金利上昇が続くと考える人にとって魅力的な選択肢だ。

また、定期預金は金融機関ごとに預金保険制度の保護対象が元本1,000万円とその利息までとなるが、個人向け国債は国が元本と利子の支払いに責任を持ち、購入金額にも上限がないため、まとまった資金を安全性重視で運用したい人にも適している。

一方、定期預金は仕組みがシンプルで、普段利用している銀行でそのまま預けられる手軽さが魅力だ。満期までの期間を決めて計画的に資産を管理したい人にも利用しやすい。

現在は日本銀行の利上げを背景に、個人向け国債、定期預金ともに金利水準が上昇している。どちらも元本割れリスクを抑えながら運用できる商品だが、金利だけでなく、途中換金のしやすさや運用期間なども考慮し、自分の目的に合った商品を選びたい。