auじぶん銀行は6月29日、1年もの円定期預金の通常金利を年0.51％（税引後 年0.40％）へ引き上げた。実施中の「夏の1年もの特別金利キャンペーン」では、通常金利に年0.79％を上乗せし、特別金利年1.30％（税引後 年1.03％）を提供する。

同行の1年もの円定期預金として過去最高金利となる。

通常金利を年0.51％へ引き上げ

今回の金利改定により、1年もの円定期預金の通常金利は以下のとおりとなる。

改定前：年0.41％

改定後：年0.51％

引き上げ幅：＋0.10％

なお、金利は税引前の年利率。利息には20.315％（復興特別所得税を含む）の源泉分離課税が適用される。

キャンペーン金利は年1.30％

キャンペーン期間中（2026年6月1日～8月31日）に、「夏の1年もの特別金利キャンペーン2026」を選択して1年もの円定期預金へ新規預け入れを行うと、通常金利年0.51％に年0.79％が上乗せされ、特別金利年1.30％（税引後 年1.03％）が適用される。

特別金利の適用は当初1年間のみ。満期後は、満期時点の同行所定金利が適用される。

6月28日以前の預け入れ分は対象外

6月28日以前に預け入れた定期預金には、従来の特別金利年1.20％（税引後 年0.95％）が適用される。

一方で、対象の定期預金を中途解約し、6月29日以降に新たに預け入れることで、引き上げ後の特別金利年1.30％の適用を受けることも可能。中途解約の手続きはスマートフォンアプリおよびインターネットバンキングから行えるとしている。

キャンペーン概要

名称 夏の1年もの特別金利キャンペーン

期間 2026年6月1日～2026年8月31日

特別金利 年1.30％（税引後 年1.03％）

適用条件 取引時に「夏の1年もの特別金利キャンペーン2026」を選択し、1年もの円定期預金へ新規預け入れを行うこと。

※金融情勢の変化などにより、キャンペーン内容は予告なく変更・中止となる場合がある。

auじぶん銀行は、1年もの円定期預金の特別金利を年1.30％へ引き上げた。主要ネット銀行では、ソニー銀行とSBI新生銀行が年1.25％、住信SBIネット銀行、楽天銀行、あおぞら銀行が年1.20％となっており、今回の改定によってauじぶん銀行が主要ネット銀行の中で最も高い水準となった。夏のボーナスの預け先を検討している人にとって、有力な選択肢の一つとなりそうだ。