ソニー銀行は、2026年6月22日より円定期特別金利の金利を引き上げると発表した。

今回の改定では、1年もの円定期預金および積み立て定期預金（1年もの）が対象。特別金利は従来の年1.10％（税引後年0.876％）から、年1.25％（税引後年0.996％）へ引き上げられる。新規の預入及び期間中に満期を迎え自動継続となる定期預金が対象。

一方、6カ月ものの円定期預金および積み立て定期預金については、年0.80％（税引後年0.637％）から変更はない。

円定期特別金利の対象期間は、2026年6月1日から8月31日まで。

すでに特別金利で円定期預金を申し込んでいる場合、円定期の解約および新規申込によって変更後の特別金利が適用される。なお、中途解約した場合は、その時点までの特別金利は適用されず、ソニー銀行所定の中途解約利率が適用される。

日銀の利上げを受けて預金金利の上昇が続くなか、ネット銀行各社は夏のボーナスシーズンに合わせて定期預金キャンペーンを強化している。

1年ものではSBJ銀行の年1.35％が最高水準で、ソニー銀行も今回の引き上げにより年1.25％となり、有力な選択肢の一つとなった。

一方で、三井住友信託銀行のように預入期間が長い代わりに年2％超の金利を提示する金融機関もあり、預け入れ期間や資金の使い道に応じた比較検討が重要になりそうだ。