三井住友信託銀行は、2026年7月1日から8月31日までの期間限定で、円貨定期預金「新型定期預金〈グッドセレクト（固定型）〉」を対象とした「夏の定期預金キャンペーン」を実施する。新たな資金で500万円以上を預け入れた顧客に対し、最大年2.20％の特別金利を適用する。

最大年2.20％の特別金利を適用

適用金利は預入金額と預入期間によって異なり、5年ものでは最大年2.20％（税引後年1.753％）、2年ものでは最大年1.70％（税引後年1.354％）となる。

預入金額ごとの適用金利

キャンペーン期間中の適用金利は以下の通り。

5年もの

2,000万円以上：年2.20％（税引後年1.753％）

1,000万円以上：年2.10％（税引後年1.673％）

500万円以上：年2.00％（税引後年1.593％）

2年もの

2,000万円以上：年1.70％（税引後年1.354％）

1,000万円以上：年1.60％（税引後年1.274％）

500万円以上：年1.50％（税引後年1.195％）

キャンペーンの利用条件や詳細、注意事項については三井住友信託銀行の特設ページで確認できる。

ボーナスシーズンを迎え、主要ネット銀行の1年もの定期預金金利キャンペーンを見ると、SBJ銀行の年1.35％が最も高く、住信SBIネット銀行や楽天銀行、auじぶん銀行は年1.20％、ソニー銀行は年1.10％、あおぞら銀行BANK口座は年0.90％となっている。

三井住友信託銀行のキャンペーン金利は預入期間が2年または5年と長めだが、500万円以上の預入で2年もの年1.50％、5年もの年2.00％以上となっており、まとまった資金を一定期間預けられる人にとっては、有力な選択肢の一つといえるだろう。