「＜セイコー プロスペックス＞ マリンマスター 1968 ヘリテージ（HBF001J）」は、1968年に誕生した国産ハイビートダイバーの設計思想を、現代の技術で磨き上げた正統進化モデルだ。

ダイヤルは深海の静けさを思わせる梨地のブラックで、光を抑えたマットな質感がプロフェッショナルダイバーズとしての機能性を強調。セラミックス製のベゼル表示板との質感のコントラストが目を引く。

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＜セイコー プロスペックス＞ マリンマスター 1968 ヘリテージ（HBF001J）。王道のダイバーズスタイルながら、どんなファッションにも合わせやすい

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また、インデックスと針には高輝度ルミブライトを塗布。暗所でも確かな視認性を確保する。

ムーブメントは自動巻（手巻き付き）のキャリバー8L45を搭載、パワーリザーブは最大約72時間。35石構成で、振動数は28,800振動/時（8振動/秒）。精度は日差＋10秒～－5秒。

精度・耐久性・信頼性のすべてを兼ね備えた、セイコーの本格ダイバーズにふさわしい心臓部だ。

ケースと裏ぶたはステンレススチール製。傷に強い独自の表面硬化技術「ダイヤシールド」が施され、過酷な環境下でも美観を保つ。

ケースと裏ぶた、そしてブレスレットは、耐傷性の高いダイヤシールド処理のステンレススチール製。ケースサイズは幅42.6mm×縦49.3mm×厚さ14.1mmで、重量は210g。重厚な存在感ながら、腕に収まるバランスの良いプロポーションだ。

ブレスレットには、潜水時の装備に合わせて長さを微調整できるワンプッシュダイバーアジャスター方式を採用している（約2mmずつ、最大約16mm）。

伸長状態でもバンドとバックルのデザインが変わらないのがポイント

風防は内面無反射コーティングのデュアルカーブサファイアガラスで、300m空気潜水用防水。価格は50万6,000円、7月10日発売。

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