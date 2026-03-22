削りすぎ、盛りすぎ、やりすぎ。セイコー「こだわりすぎた腕時計展」をレポート

セイコーウオッチのデザイナーが「既存の概念にとらわれないデザインの在り方と可能性」を腕時計を通じて提案する「power dsign project」。その4回目となる「こだわりすぎた腕時計展」が3月29日まで開催中だ。その展示作品と見どころを紹介しよう。

会期：2026年3月29日まで開催中。時間は11時～20時（会期中は無休、入場は19時45分まで）

入場料：無料

会場：東京都港区青山 LIGHT BOX STUDIO

「こだわりすぎた腕時計展」の会場となっているLIGHT BOX STUDIO

腕時計の“一要素”に、こだわりすぎた腕時計大会、開催！

セイコーウオッチは、置き時計、腕時計の製造で140年の歴史を刻む。時計の製造には、切削、研磨、といった外装からムーブメント、そしてインデックス、カレンダー、針など、多岐にわたる高度な技術と表現が詰まっている。

今回の展示では、こうした各要素の中から、ひとつにこだわった（というか、思いっきり偏重した）腕時計をセイコーウオッチのデザイナーたちが製作。興味深くも個性（アク）の強い、各自の趣味に走り過ぎたモデルが一堂に会した。

切って削って形を出した「切削痕」

デザイナーは助田直哉氏。

助田氏「金属を切削して形を出し、その跡を研磨せず、そのまま残したモデルです。磨かずに残すと、光を当てたときにギラギラする。ここをあえて残して、見せ場としています」

助田氏「製作には9種類のエンドミル（編注：フライス盤やマシニングセンタで使用される回転切削工具）を使って削り出しています。そうして削っていった軌跡の流れを、そのまま模様としました」

助田氏「りゅうずもケースバックも同じように作っています。尾錠も遊環も。上から垂直に削っていくので、こんな段差になるのですが、これをあえて大きく取って、削っていることを特徴的に見せるデザインになっています」

美しく滑らかな「球面」

デザイナーは石原悠氏。

石原氏「単純に言うと、9センチの玉を切り取った形状ですべて構成した、シンプルな形の時計です。ガラス、ベゼル、ケース、りゅうずガードをすべて同じ曲面で構成、表面をツライチにしました。それは裏にもつながっていて、横から見ると、完全にシンメトリーです」

この時計の異質さが最も表れているサイドビュー

石原氏「普通の時計にあるラグなどの出っ張りがないので、よりアイコニックであまり見たことないバランスになりました。ムーブメントには、小さな機械式を搭載しました」

石原氏「こちらは放射状に入ってる筋目が中心にいて、で、表面がいて、最後にこの円周上に筋目が入ってるという、仕上げを分けたモデル。もうひとつ、すべて鏡面で仕上げたモデルも作りました」

石原氏「このような短い曲げ針は近年あまり見かけなくなりましたがが、それをあえてやることによって、コンパクトなサイズのギリギリを攻めるなど、とにかく球面にこだわりました」