セイコー創業145周年プロスペックス、“セイコーブルー×白銀”が映える限定ダイバーズ登場

セイコーウオッチは、「セイコー プロスペックス」から、セイコー創業145周年を記念した限定モデル2種を6月10日に発売する。

ダイバーズ 1965 ヘリテージ 限定モデル

メカニカル 限定モデル

今回登場するのは、「キャリバー6R55」を搭載した「ダイバーズ 1965 ヘリテージ 限定モデル」と、「キャリバー4R35」を搭載した「メカニカル 限定モデル」。いずれも、1960年代に制定された「セイコー・ブルー」に着想を得たブルーをアクセントカラーとして採用している。

2種類とも、“記念モデルらしい華やかさ”と、プロスペックスらしい実用ダイバーズの雰囲気をかなりうまく両立している印象だ。特に目を引くのは、ホワイトシルバーの文字盤と鮮やかなブルーベゼルの組み合わせで、従来のブラック系ダイバーズとは異なる軽快さがある。

「ダイバーズ 1965 ヘリテージ 限定モデル」は、1965年発売の国産初ダイバーズウオッチをルーツとするモデルをベースに開発。ホワイトシルバーの文字盤と、深みのあるブルーベゼルを組み合わせた。

300m空気潜水用防水や約72時間のパワーリザーブを備えるほか、中留部分には最大約15mmまで微調整できる新仕様を採用。潜水時や日常生活での腕周り変化にも対応する。

一方、「メカニカル 限定モデル」は、シャープなケース形状が特徴。ラグやブレスレット、針・インデックスまでエッジを強調したデザインで統一した。

限定仕様として、ベゼルにはブルーとシルバーを組み合わせたツートンカラーを採用。スポーティーな印象を強めている。

＜セイコー プロスペックス＞ ダイバーズ 1965 ヘリテージ 限定モデル

品番：HBC005J

価格：19万2,500円

ケースサイズ：外径40.0mm／厚さ13.0mm

ケース素材：ステンレススチール(ダイヤシールド)

ストラップ：ステンレススチールブレスレット

風防：カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)

防水性能：300m空気潜水用防水

ムーブメント：メカニカル キャリバー6R55

パワーリザーブ：約72時間

限定本数：世界限定4,000本(国内1,500本)

＜セイコー プロスペックス＞ メカニカル 限定モデル