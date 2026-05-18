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セイコー創業145周年プロスペックス、“セイコーブルー×白銀”が映える限定ダイバーズ登場

MAY. 18, 2026 19:00
Text : 岩木華子
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セイコーウオッチは、「セイコー プロスペックス」から、セイコー創業145周年を記念した限定モデル2種を6月10日に発売する。

  • ダイバーズ 1965 ヘリテージ 限定モデル

    ダイバーズ 1965 ヘリテージ 限定モデル

  • メカニカル 限定モデル

    メカニカル 限定モデル

今回登場するのは、「キャリバー6R55」を搭載した「ダイバーズ 1965 ヘリテージ 限定モデル」と、「キャリバー4R35」を搭載した「メカニカル 限定モデル」。いずれも、1960年代に制定された「セイコー・ブルー」に着想を得たブルーをアクセントカラーとして採用している。

2種類とも、“記念モデルらしい華やかさ”と、プロスペックスらしい実用ダイバーズの雰囲気をかなりうまく両立している印象だ。特に目を引くのは、ホワイトシルバーの文字盤と鮮やかなブルーベゼルの組み合わせで、従来のブラック系ダイバーズとは異なる軽快さがある。

「ダイバーズ 1965 ヘリテージ 限定モデル」は、1965年発売の国産初ダイバーズウオッチをルーツとするモデルをベースに開発。ホワイトシルバーの文字盤と、深みのあるブルーベゼルを組み合わせた。

300m空気潜水用防水や約72時間のパワーリザーブを備えるほか、中留部分には最大約15mmまで微調整できる新仕様を採用。潜水時や日常生活での腕周り変化にも対応する。

一方、「メカニカル 限定モデル」は、シャープなケース形状が特徴。ラグやブレスレット、針・インデックスまでエッジを強調したデザインで統一した。

限定仕様として、ベゼルにはブルーとシルバーを組み合わせたツートンカラーを採用。スポーティーな印象を強めている。

＜セイコー プロスペックス＞ ダイバーズ 1965 ヘリテージ 限定モデル

  • 品番：HBC005J
  • 価格：19万2,500円
  • ケースサイズ：外径40.0mm／厚さ13.0mm
  • ケース素材：ステンレススチール(ダイヤシールド)
  • ストラップ：ステンレススチールブレスレット
  • 風防：カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
  • 防水性能：300m空気潜水用防水
  • ムーブメント：メカニカル キャリバー6R55
  • パワーリザーブ：約72時間
  • 限定本数：世界限定4,000本(国内1,500本)

＜セイコー プロスペックス＞ メカニカル 限定モデル

  • 品番：HBB001J
  • 価格：8万3,600円
  • ケースサイズ：外径41.7mm／厚さ12.3mm
  • ケース素材：ステンレススチール
  • ストラップ：ステンレススチールブレスレット
  • 風防：ハードレックス
  • 防水性能：200m空気潜水用防水
  • ムーブメント：メカニカル キャリバー4R35
  • 限定本数：世界限定9,999本(国内1,500本)
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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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