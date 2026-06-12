イーロン・マスク氏率いるスペースX(SPCX)が、ついに上場の日を迎えた。ロケット打ち上げと衛星通信「スターリンク」を軸に、宇宙インフラの本命株として世界中の投資家が注目している。

AI時代のインフラとしてスターリンクへの期待が高まる一方、注目銘柄ほどブームに押され、高値づかみのリスクもある。

では、この歴史的な上場の局面で投資家はどう冷静さを保てばよいのか。

米国株投資スクール「Financial Free College(FFC)」代表講師で、自身も3億円の資産を築いた金盛潤一(ライオンじゅんさん)氏に、上場初日の具体的な戦略を聞いた。

初値300ドル超なら“勝ち逃げ”も選択肢

大型銘柄の上場では、成長期待が先行し、価格を見ずに買いが集まりやすい。しかし、金盛氏はIPOで株を取得できた場合の出口戦略を、想定される初値ごとに整理する。

「想定公募価格の135ドルに対し、初値が150～180ドルなら保有を継続しても十分に合理的かなと。ただ、180～220ドルまで上がれば一部利確を検討してよいでしょう。220～270ドルなら利確の魅力はさらに高まり、300ドルを超える場合は、短期的には売却優位になりやすいと思います」(金盛氏、以下同)

一方、事前に株を確保できず、上場当日に市場で買おうとしている投資家には、より慎重な価格判断が求められる。周囲の盛り上がりに流されて注文を出す前に、次の基準を頭に入れておきたい。

「初値が150～160ドルなら積極的に購入を検討してよいと思います。160～180ドルでも妥当な範囲内でしょう。ただし、180～240ドルはやや割高、240～300ドルはかなり慎重に見るべきです。300ドル超なら、よほど強い確信がない限り見送るのが安牌だと思います」

「スターリンク期待」でも買値は譲るな

スペースXへの投資を、10年以上の長期目線で考える人もみられる。スターリンクが世界規模の通信インフラとして広がる未来を見据えれば、上場直後の値動きは小さな問題に見えるかもしれない。

ところが金盛氏は、長期投資でも「最初にいくらで買うか」は軽視できないと話す。購入価格が、その後のリターンを大きく左右するためだ。

「長期で宇宙産業の成長に賭けるなら、初値180ドル前後までは買う価値があると見ています。ただ、それ以上は慎重に見たい水準です。公募価格から見ると、初値200ドルで約48%高、270ドルで100%高、300ドルで約122%高。初日にそこまで上がれば、将来の期待はかなり織り込まれていると考えるべきでしょう」

巨額の資金が動く注目の上場初日だからこそ、雰囲気に飲まれず、自分なりの基準を持つことが欠かせない。

金盛氏が割り出した価格帯は、スペースXの成長性に期待しつつ、大切な資産を守るための判断軸になりそうだ。