近年の日本株高を背景に、高配当株ファンドも好調なため、オルカンこと「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」に足して運用する方もいます。オルカンに高配当株ファンドを足して運用することに、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか？NISAで買える高配当・日本株ファンドから、オルカンにプラスするのにふさわしいファンド5本も紹介します。

オルカンに高配当株ファンドを足すとどうなる？

高配当株ファンドとは、配当利回りが高い企業の株式を主な投資対象とし、定期的な配当収入(インカムゲイン)の獲得を目的とする投資信託やETFのことです。オルカンに高配当株ファンドをプラスして運用することには、以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット

特定のセクター(ジャンル)の偏りを補正できる

相場下落時も底堅い

定年後の生活にも有益

現在のオルカンは、米国の大手IT企業(エヌビディア、アップル、マイクロソフトなど)の比率が非常に高くなっています。高配当株は金融・機械・卸売・生活必需品など、多様なセクターがあり、米国大型グロース株への偏りをやわらげる効果が期待できます。

高配当株は株式相場の下落時も、比較的値動きが安定する傾向があります。また、分配金が定期的に振り込まれるファンドもあります。

デメリット

成長率の低下

分配金への課税

分配金のあるファンドの場合、オルカンのように分配金を出さずに収益を再投資するわけではないため、長期的なトータルリターンは純粋なオルカン単体よりも下がる可能性があります。また、NISAでない場合、分配金に約20.315%の税金がかかるため、再投資の効率という面ではオルカンの運用効率に劣ります。

以上のメリット・デメリットを踏まえると、オルカンと高配当株の割合は一例として4:1や5:1程度から始める考え方もあります。

オルカン超えを記録した高配当日本株ファンド5選

高配当の日本株に投資するファンドのうち、リターンがオルカンを上回った実績のあるファンドを5本紹介します。

※リターンは2026年7月3日時点、純資産は2026年7月7日時点

※トータルリターン1年・3年・5年のうち1つでもオルカンを超えたファンドを選出



One高配当利回り厳選ジャパン

国内の高配当株に投資を行うファンドで、配当利回りと配当の長期的な持続性・成長性を重視して銘柄選定を行います。純資産はほぼ右肩上がりで、足元では200億円を突破しました。

2026年6月の目論見書によると、組入れ上位銘柄は三井住友フィナンシャルグループ7.83％、東京海上ホールディングス6.34％、住友電気工業5.75％などです。

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

日本株に投資し、高水準の配当収入と値上がり益の獲得を目指すファンドです。毎年1・4・7・10月に決算を行い、収益分配を行います。

業種構成比で見ると、銀行業が最も多く13.7％、機械が8.6％、輸送用機器8.4％、卸売業8.2％などとなっています。

日経平均高配当利回り株ファンド

日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄に投資を行うファンドです。配当収益の確保だけではなく、中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行っています。

2025年12月時点の目論見書によると、組入れ上位銘柄はアステラス製薬6.9％、野村ホールディングス6.7％、SUBARU6.6％、日本たばこ産業6.4％などです。

好配当日本株式 オープン

日本株の中から、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を選定して投資を行うファンドです。高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータルリターンを追求します。

純資産は2007年をピークに減少傾向でしたが、2023年から盛り返し、2026年に最高値を更新しました。

しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)

我が国の株式の中から、予想配当利回りが市場平均より高く、今後も配当を維持できると期待される銘柄に投資を行います。分配金による収益と、株価の値上がりによるキャピタルゲインの獲得を目指します。

年4回の決算時(3、6、9、12月)に収益分配方針に従って分配を行います。2026年6月には、1万口あたり300円の分配金が支払われました。