moomoo証券は6月1日、宇宙開発企業スペースX（SpaceX）のIPO（新規株式公開）に関連し、上場日とされる6月12日（予定）から同社株の取扱いを開始する予定だと発表した。

上場当日の日本時間20時から先行して注文受付を開始。現地市場が本格的に動き出す前から、あらかじめ注文しておくことが可能となり、初値近辺での売買機会を狙える環境を整える。

スペースXはイーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業で、衛星通信サービス「Starlink（スターリンク）」や宇宙輸送事業、月面・火星開発構想などを展開している。市場では「史上最大級のIPOになる可能性がある」との見方もあり、投資家の関心を集めている。

スペースXのIPOに世界中の投資家が注目している

新規口座開設者向けキャンペーンも実施

これに合わせて同社は「人気株が必ずもらえる 新規口座開設・入金プログラム」も開始。

期間中に新規口座開設を完了し、所定額以上を入金した利用者を対象に、スペースX株を含む人気米国株や米国株取引手数料優遇などの特典を提供する。

特典内容は以下の通り。

最大10万円相当の人気米国株(スペースX株を含む)

米国株取引手数料優遇

スペースXのIPO株について日本国内では、SBI証券や楽天証券などで、上場前に公開価格で購入できる機会が提供される見通しとなっている。

世界的な知名度を持つ成長企業だけに人気化も予想されるが、IPO銘柄は値動きが大きくなりやすいことから、投資判断には十分な注意も必要だろう。