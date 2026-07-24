イオンは7月22日、個人向け社債を発行すると発表した。今回発行する社債の概要は以下の通り。

個人向け社債の概要

発行年限：7年

発行総額：700億円

利率：未定

仮条件：2.700%～3.300%

仮条件決定日：2026年7月22日

条件決定日(予定)：2026年8月7日

払込期日(予定)：2026年8月28日

申込単位：100万円単位

主幹事会社：みずほ証券(事務)、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券

幹事会社：SBI証券、大和証券、岡三証券

イオンは、「一人ひとりの笑顔が咲く未来のくらしを創造する」をビジョンに掲げ、2026年度からスタートした新たな中期経営計画のもとで、収益力と資本効率の持続的な向上に取り組んでいる。

今回の個人向け社債は、個人投資家に同社の取り組みへの理解を深めてもらうとともに、株式会社化100年を迎える2026年を節目として、多くのステークホルダーと持続的な発展を目指す取り組みの一環として発行するもの。あわせて機関投資家向け社債の発行も予定しているという。

イオンが個人向け社債を発行すると発表

日銀の利上げや長期金利の上昇を背景に、個人向け社債の利回りは上昇傾向にある。大和総研によると、2025年度の個人向け社債の発行額は約2.7兆円と過去最高を更新しており、預金を上回る利回りを求める個人投資家からの需要が高まっているという。