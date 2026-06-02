PayPay証券は、米宇宙開発企業SpaceX（スペースエクスプロレーション・テクノロジーズ）が米NASDAQ市場へ上場した場合、上場日当日から同社株式の取り扱いを開始する予定であると発表した。

SpaceX株の取り扱い開始予定を発表

同社によると、PayPay証券アプリからSpaceX株を100円から購入できる予定。取扱開始日は上場日当日を予定しており、PayPay証券アプリで取引可能となる。

SpaceX株を100円から購入可能

PayPay証券では、米国株・日本株を100円から購入できる少額投資サービスを提供しており、SpaceX株についても上場後は100円から投資できる予定としている。

また、米国株を24時間365日取引できるサービスを提供していることから、市場開場時間外であっても取引が可能で、利用者は好きなタイミングで売買できるという。

米国IPO銘柄の取引開始までの流れ、確認を

一般的に、米国のIPO（新規上場）銘柄は、米国市場の取引開始時刻（日本時間22:30／米国時間9:30）となっても直ちに取引が開始されず、「数時間程度」経過した後に初めて買付および売却の取引が可能となる。

上場初日は、IPO時に事前に決定された「公開価格」で売買されるのではなく、市場における需要と供給（買い注文と売り注文）のバランスにより「初値（オープン価格）」が決定された後に取引が開始される。

上場直後は注文が集中する傾向があるため、需給バランスを確認しながら価格を調整する時間が生じる。そのため、米国市場の取引開始時刻を過ぎても、取引が成立しない場合がある。

米国IPO銘柄の取引開始までの流れ

なお、SpaceXの上場日や取扱開始時刻については、今後の市場動向や証券取引所の手続きなどにより変更となる可能性がある。

スペースXのIPO株について日本国内では、SBI証券や楽天証券などで、上場前に公開価格で購入できる機会が提供される見通しとなっている。

世界的な知名度を持つ成長企業だけに人気化も予想されるが、IPO銘柄は値動きが大きくなりやすいことから、投資判断には十分な注意も必要だろう。