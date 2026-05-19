食欲低下、味覚異常、ED…医師が警鐘を鳴らす“ある栄養素不足”の怖さ

「最近、何を食べてもおいしく感じない」「食欲がわかない」──そんな変化を、“年齢のせい”だと思っていませんか? 実はその背景には、味覚に関わる栄養素「亜鉛」の不足が隠れている可能性があります。『65歳からは戦略的ちょいデブ心が軽くなる「脱・やせ信仰」のススメ』(和田秀樹／青春出版社)から一部を抜粋して紹介します。

食欲がないのは亜鉛不足の可能性も

｢最近、何を食べても砂を噛んでいるようでおいしくない｣

そう感じて食欲が落ちている場合、単なる老化ではなく、これも亜鉛が不足している可能性があります。亜鉛は味覚を感じる細胞をつくるのに不可欠な栄養素。 不足すると味覚障害が起こり、ご飯がまずく感じるようになり、食べなくなるという悪循環に陥ることがあります。

さらに、亜鉛不足は男性機能の減退にも直結します。男性ホルモン(テストステロン)の分泌が減り、ED(勃起不全)のリスクが高まるのです。

さらに、筋肉が落ちたり何事にも意欲がわかなくなったりもします。

食欲がないのは胃腸の問題ではなく、こうした微量元素(亜鉛やマグネシウムなど)が欠乏しているからかもしれません。

｢最近、元気がない｣と思ったら、牡か蠣きなどの亜鉛を多く含む食品を意識してとるようにするか、手っとり早くサプリメントで補ってみてください。

味がわかるようになれば、食欲も自然と戻ってきます。