40代からの赤信号「男性ホルモン低下」5つのサイン、生活習慣病の入り口に注意

40代以降の男性で健康診断や人間ドックで増えてくるのが、「健診で血圧が少し高いと言われた」「血糖値が基準ギリギリ」「コレステロールに注意が必要」といった結果です。 いわゆる『生活習慣病』の入り口とも言える状態ですが、実は、その背景には、見逃されがちな要因『男性ホルモン低下』が関わっているケースがあるのです。

男性更年期と生活習慣病は表裏一体、悪循環に要注意!

男性更年期＝LOH症候群は、単なる加齢現象ではなく、ホルモンをつくる材料不足や生活習慣の乱れが原因で進行します。例えば、男性ホルモンのテストステロンが低下すると筋肉量が落ち、基礎代謝が下がります。すると脂肪がつきやすくなり、特にお腹まわりに内臓脂肪が増加。さらに血糖値が上がりやすくなり、血圧や脂質の数値も悪化していきます。

逆に生活習慣病が進行すると、体の中の炎症や酸化ストレスが強まり、テストステロンの分泌がさらに低下します。このようにして、男性ホルモンの低下と生活習慣病は互いを悪化させる負のループをつくり出してしまうのです。

生活習慣病予備軍にも"通じる"ホルモン低下の5つのサイン

では、どんなときに「男性ホルモンの低下が関係しているかも」と気づけるのでしょうか。次のような症状がいくつも重なっている場合は要注意です。

(1)疲労感が抜けにくい

(2)集中力や決断力が落ちてきた

(3)筋肉が減り、体脂肪が増えてきた

(4)夜中に目が覚めやすい、睡眠の質が低下している

(5)気分が落ち込みやすい、イライラしやすい。



これらは生活習慣病予備軍のサインであると同時に、テストステロン低下の赤信号とも言えます。

ホルモン低下の悪循環を断ち切る「4つの習慣」

これらの負のループを断ち切るには、次の4つのことで日常生活を少しずつ整えることが最も効果的です。

食事の工夫

毎食に必ずタンパク質(肉・魚・卵・大豆製品)を取り入れましょう。白米やパン、麺類だけでなく、雑穀や野菜を加えることでビタミン・ミネラルをバランスよく補えます。特に揚げ物や菓子パンは控えめに。

運動の習慣化

有酸素運動(ウォーキング・軽いジョギング)と筋トレ(スクワット・腕立て)を組み合わせると、テストステロンの分泌が促進されやすくなります。

睡眠の改善

夜更かしを避け、23時前には休むのが理想です。成長ホルモンとテストステロンは深夜の睡眠中に分泌されるため、質の高い睡眠が、ホルモン維持の要になります。

ストレスマネジメント

慢性的なストレスはコルチゾールというホルモンを増やし、テストステロンを下げます。深呼吸や散歩、趣味の時間など、小さな"リセット習慣"を意識しましょう。

「年齢のせい」と諦めない勇気

生活習慣病と男性ホルモンの低下は互いに影響し合うため、どちらか一方を放置すると悪循環は止まりません。ですが逆に、栄養・運動・睡眠・ストレス管理の4本柱を整えれば、ホルモン分泌は改善し、生活習慣病のリスクも下げられます。「年齢だから仕方ない」と思った瞬間に体は衰えを加速させます。気になるサインがある方は、今日から食事や運動を見直してみましょう。小さな一歩が、将来の大きな健康資産につながります。