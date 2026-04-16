キャデラックが新型「CT5」を発売 - ラグジュアリースポーツセダンはどう進化した?　

ゼネラルモーターズ・ジャパン(GMジャパン)は4月9日、キャデラックの新型ラグジュアリー スポーツセダン「CT5」を発売した。日本導入モデルのグレードは「スポーツ」、価格は970万円。

GMジャパンがキャデラックの新型ラグジュアリー スポーツセダン「CT5」を発売

より洗練された新型「CT5」が登場

GMジャパンは2021年、キャデラックのミドルクラス ラグジュアリーセダン「CT5」を日本市場に投入。このほど改良を施し、より洗練された新型CT5を発売した。キャデラックが誇る次世代のデザイン哲学、卓越した走行性能、最新技術を融合し、さらなる進化を遂げた1台だ。

フロントマスクの刷新に加え、バーティカルシグネチャーライトを再設計し、キャデラックならではの圧倒的な存在感を一層際立たせている。

最新の安全装備を追加したほか、33インチLEDタッチスクリーンディスプレイを搭載するなど、インフォテインメントシステムも大幅にアップデート。

2.0リッター4気筒直噴ツインスクロールターボエンジンがもたらす機敏な加速により、研ぎ澄まされたパフォーマンスとスタイリッシュで極上のドライビング体験を演出する。

エクステリアはキャデラックの新たなデザイン言語で刷新

精悍さを鮮明にするパフォーマンスブラックメッシュグリル

より低くワイドになったフロントマスクは、重厚感を一段と高め、力強く大胆に生まれ変わった。パフォーマンスブラックメッシュグリルが精悍さを鮮明にし、CT5が持つ洗練された走りを予感させる。

新たにデザインされたバーティカルシグネチャーライト

キャデラックを象徴するバーティカルシグネチャーライトは新デザインに。垂直に伸びた光のラインがひと目でキャデラックと分かる強いアイデンティティを放つ。

ロングホイールベースと伸びやかでダイナミックなプロポーションによる流麗なシルエット

ロングホイールベースと伸びやかでダイナミックなプロポーションによる流麗なシルエットは、CT5の優れた運動能力を示す。

最先端の技術とクラフトマンシップによって細部まで丹念に磨き上げられたボディは、エアロダイナミクスを最適化すると同時に、存在感のあるエレガントな姿を周囲に印象づける。

極上の快適性を提供する最先端テクノロジー

新たに設定された9K解像度の湾曲型「33インチLEDタッチスクリーンディスプレイ」は、ドライバーを包み込むようにレイアウトされ、優れた視認性や操作性を確保。水平方向への広がりを感じさせる伸びやかなデザインがスタイリッシュな車内空間を強調する。

より安全で快適なドライブを可能にするデジタルコマンドセンター

ドライバーインフォメーションセンター、インフォテインメント、コントロールパネルを統合したデジタルコマンドセンターとして機能し、直感的な操作ができることで、ドライバーの集中を妨げることなく、より安全で快適なドライブを可能にする。

また、キャデラックが車載用として業界で初めて採用したAKG社製サウンドシステムを「CT5」にも搭載した。

歴史と伝統を誇るAKGが手掛けた15個のスピーカーによるオーディオシステムが、臨場感あふれる極上の音楽体験を創出。徹底した遮音対策による高い静粛性と相まって、没入感あふれるクリアなサウンドを楽しめる。

ラグジュアリー スポーツセダンらしいパワフルかつ上質で爽快な走り

パワフルさと高効率で定評のある2.0リッター4気筒直噴ツインスクロールターボエンジンが、1,500rpmという低回転域から350Nmの強力な最大トルクを発揮。ツインスクロールターボによって、スロットル操作に即応する鋭いレスポンスも実現している。

先進の10速オートマチックトランスミッションと組み合わせることで、パフォーマンスと効率はさらに向上。アイドリングストップや熱エネルギーを緻密に制御する冷却系に加え、クルージング時などの低負荷時に2気筒を休止するアクティブフューエルマネジメントが、逞しいパワーと燃費効率を両立させている。

AWDシステムは、さまざまな路面状況でもエンジンパワーを効率的かつ確実に路面に伝達し、安定した走行性能をサポート。ラグジュアリースポーツセダンに求められる高い走行性能と、スマートなエネルギーマネジメントを融合したシステムだ。

また、走行環境やドライバーの意図に応じて予め選択できる「ツアー」「スポーツ」「アイス&スノー」「マイモード」の4つのドライブモードが設定され、よりアクティブなパフォーマンスを提供する。

最新の安全機能と運転支援システムを標準装備

世界に先駆けて、先進の安全機能と運転支援システムを導入してきたキャデラック。

CT5には新たに、交差車両との出会い頭の衝突回避や被害軽減をサポートする「フロントクロストラフィック アラート&ブレーキ」、死角に車両がいる状態での車線変更をステアリング操作で警告し、修正を支援する「サイドブラインドゾーン アラート&ブレーキ」、高速道路走行時に車線中央を維持するようステアリング操作をアシストする「ハンズオン レーンセンタリング」機能を追加した。

さらに、危険を検知するとシートクッションの左右に内蔵したバイブレーターが振動して、危険が迫る方角をドライバーに感覚的に知らせる「セーフティアラートドライバーシート」(特許取得)や、車両全周のクリアな映像を映し出す「HDサラウンドビジョン」など、全方位での安心・安全機能を標準装備している。