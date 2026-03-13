吉田カバン90周年記念「GRIZZLY BEAR」登場　TANKER素材を採用

吉田カバンが創業90周年の記念アイテム第14弾となる「PORTER GRIZZLY BEAR YOSHIDA & Co. 90th Anniversary ver.」(以下PORTER GRIZZLY BEAR)を、3月13日(金)より発売する。
TANKERと同じ素材を採用
PORTERやPOTRなどの人気ブランドを展開する吉田カバンが、創業当初から一貫してこだわり続けるのがメイド・イン・ジャパンのモノづくりだ。時代が効率化を求める中でも信念を貫いてきた姿勢は、まさに職人魂の賜物と言えるだろう。
今回、90周年のスペシャルアイテムとして販売するPORTER GRIZZLY BEARも全ての生産工程を日本国内で行い、1体1体丁寧に作り込まれている。
PORTER GRIZZLY BEARの本体には、TANKERシリーズにも使われる吉田カバンが世界で初めて量産化に成功した100%植物由来のナイロンを採用。印象的な瞳には、1970年代以前のアンティークベアに見られる透明度に優れた発色の良いドイツ製グラスアイを用いた。
また、頭・両手・両足はジョイントパーツで、自由に動かすことができる。どんなポーズにするかは、購入者次第だ。
90周年記念、3つのポイント
そんなPORTER GRIZZLY BEARには、90周年記念アイテムとしての特徴が3つある。
まずは、手のひらと足裏に採用された「トラベリングマップ」だ。かつてのフライトジャケットで見られたディテールを復活させるとともに、アニバーサリーイヤーにふさわしい遊び心とピースフルなメッセージを表現。吉田カバンらしいオリジナルデザインに仕上げた。
次が、90周年の記念アイテムではすでにお馴染みとなっている限定タグだ。PORTER GRIZZLY BEARは背中に取り付けられ、自らが90周年のスペシャルアイテムであることをしっかりと主張している。
最後が、首元を彩る真鍮製のチェーンの首輪とPADLOCK(南京錠)だ。PADLOCには、ガラスレザーが巻き、そこに90 周年のエンブレムを刻印した。取り外しも可能となっているので、普段使いのカバンなどに付け替えたり、自身のペンダントトップにするなど、ファッションアイテムとして利用してみてもいいかもしれない。
インテリアとしても存在感抜群のPORTER GRIZZLY BEAR。カバンじゃないちょっとレアなPORTERアイテムを、この機会に入手してみては?
「PORTER GRIZZLY BEAR YOSHIDA & Co. 90th Anniversary ver.」
販売価格:4万2,900円
発売日:2026年3月13日(金)
取り扱い店舗：国内外のPORTER STORE(一部海外店舗を除く)と吉田カバンオフィシャルオンラインストア
※COYOTE カラーは下記店舗のみの発売
PORTER flagship store(表参道)／PORTER EXCHANGE(渋谷、大阪、京都)／KURACHIKA by PORTER HONG KONG(ファッションウォーク)／KURA CHIKA by PORTER TAIWAN(台北、台中新光三越)／PORTER KOREA(アックジョン)／PORTER BANGKOK／吉田カバンオフィシャルオンラインストア
※吉田カバンオフィシャルオンラインストアではPM12:00(正午頃)から発売
※トラベリングマップの柄配置はランダム
※90 周年限定のタグを縫い付けた特別なオリジナル巾着が付属
※完全数量限定のため在庫がなくなり次第終了