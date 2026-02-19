吉田カバン90周年記念、ルイスレザーズとのコラボ発売。レザージャケット受注イベントも

吉田カバンは創業90周年を記念し、英国最古のモーターサイクルウェアブランド「Lewis Leathers(ルイスレザーズ)」とのコラボレーションアイテムを2月21日に発売する。ライダースジャケットをモチーフにしたバッグやウォレット全6型に加え、限定レザージャケットの受注販売やスペシャルモデルも展開される。

1892年創業のLewis Leathersは、ロンドン発の英国最古のモーターサイクルウェアブランド。現在もメイド・イン・イングランドを守り続け、ライダースジャケットは高い品質と機能美で多くのライダーやミュージシャンから支持されてきた。

今回のコラボレーションでは、Lewis Leathersの名作ライダースジャケット「MONZA」のダイヤモンドキルトをモチーフに、同ブランドのオリジナルレザーを使用したバッグとウォレット全6型を展開。ライダースジャケットに使われているCLIXのジッパーやLIGHTNINGのボールチェーンなど、細部まで本格仕様に仕上げた。

バッグ&ウォレット全6型をラインナップ

展開アイテムは以下の通り。

DAYPACK ￥165,000

HELMET BAG ￥154,000

WAIST BAG ￥82,500

LONG WALLET ￥66,000

MULTI POUCH ￥39,600

WALLET ￥57,200

全6型のコレクションをまとめて見る

すべてオリジナルレザーを採用し、ライダースの意匠を落とし込んだ重厚な仕上がりとなっている。

限定レザージャケットを受注販売

PORTER flagship store(表参道店・大阪店)では、イベント「Lewis Leathers in the PORTER Gallery」を開催。期間中、コラボレーションによるオリジナルレザージャケットを受注販売する。

ベースとなるのはLewis Leathersを代表するモデル「CYCLONE」。柔らかなシープスキンで仕上げ、ライニングにはPORTERのブランドカラーであるオレンジのコットンツイルを採用。フロントはWジップ仕様とし、実用性を高めた特別モデルだ。

レザージャケットの価格は￥330,000。PORTER KOREA APGUJEONGでも受注販売される。

WOLF'S HEADとのトリプルコラボも

イベント開催を記念し、「Lewis Leathers × PORTER × WOLF'S HEAD」のヘルメットバッグも発売。

WOLF'S HEADの幹田卓司氏が一点一点ハンドメイドでスタッズワークを施した唯一無二のスペシャルモデルで、価格は￥330,000(税込)。PORTER flagship store(表参道店・大阪店)およびLewis Leathers直営店のみでの限定販売となる。

発売日・販売店舗

発売日は2026年2月21日(土)。

＜バッグ・ウォレット販売店舗＞

PORTER flagship store(表参道店・東京店・大阪店) PORTER(銀座店・新宿店・神戸店) PORTER KOREA APGUJEONG 吉田カバンオフィシャルオンラインストア Lewis Leathers直営店・オンラインストア 一部Lewis Leathers取扱店舗

※オンラインストアは正午頃より発売 ※完全数量限定 ※90周年限定タグ付きオリジナル巾着が付属

イベント概要

「Lewis Leathers in the PORTER Gallery」

開催店舗： PORTER OMOTESANDO the PORTER Gallery 1 PORTER OSAKA the PORTER Gallery 3

開催期間：2026年2月21日(土)～3月16日(月)

90周年プロジェクトの一環として実現した、英国モーターサイクルカルチャーとPORTERのクラフトマンシップが融合する特別企画。限定モデルが揃うこの機会に、注目が集まりそうだ。