吉田カバン90周年、POTR「RIDE」に限定ブラックが登場──全7型を完全数量限定で展開

吉田カバンが手がけるPOTRブランドの人気シリーズ「RIDE」に、創業90周年記念の限定カラー「BLACK」が完全数量限定で登場。ラインアップは全7型で、1月30日(金)より販売を開始する。

吉田カバンのフィロソフィーを付属パーツで体現

ウォーキングやランニング、乗り物などライフスタイルによって多様に変化する移動手段の中でも荷物を安全に持ち運べるように、こだわりのディテールで使いやすさを追求したPOTR「RIDE」。

「グラファイト」「オリーブグリーン」「ネイビーブルー」の3色を定番カラーとして展開する人気シリーズだけに、吉田カバン創業90周年記念の限定カラー「BLACK」が加わることはファンにとってビッグニュースだ。

「2WAY TOTE BAG(L)」6万3,800円(写真左)/「2WAY TOTE BAG」5万5,000円(写真右)

実際に目にすると、生地の質感や内装にあしらわれた限定仕様のPOTRタグなど、特別感を演出する工夫が確認できた。中でも、個人的にスペシャルアイテムとしてのキャラクターを決定づけていると感じたのが、定番3カラーが黒クロムメッキを採用するのに対してシルバーカラーのパーツを採用したオリジナルチェーンだ。

ブラック生地との親和性の高さから一見すると装飾アイテムに思えるが、バッグや小物、パンツのベルトループなどに取り付けることでアクセサリーとして使用可能。これまでも世間を驚かせてきた吉田カバンのフィロソフィーと遊び心を感じさせるポイントになっている。

ビジネス&プライベートユースでの活躍が期待できる「MESSENGER BAG」

また、同じコンセプトであってもタイプによって異なる個性を備える「RIDE」は、カバン選びが楽しいシリーズだ。

例えば、大容量のメイン収納部と内装に16インチのPCを収納できるクッション材入りのポケットが設けられる「MESSENGER BAG」は、背面側の上部にはファスナーが配された。これにより、フラップを開けなくてもサッとPCや荷物を取り出せるため、ビジネスユースでの使い勝手はすこぶる高い。

一方で、サイドポケットには600mlのペットボトルや折り畳み傘の収納できる容量を確保しており、ちょっとした遠出のお供にぴったりだ。ビジネスユースだけではなくプライベートユースでの活躍も期待できるとなれば、まさに万能型のカバンと言えるだろう。

底面には身の回りのものを簡易的に固定して持ち運ぶことができるスリングバインダーも配される

他にも、使い勝手や個性が千差万別のRIDEシリーズ。限定アイテムが登場するこの機会に、ライフスタイルにぴったりのアイテムを手に入れてみてはいかが？

「RIDE BLACK」

発売日:2026年1月30日(金)

取り扱い店舗：PORTER STORE 全店(※日本国内、PORTER EXCHANGE を除く)／PORTER KOREA(APGUJEONG、ITAEWON、GANGNAM、YEOUIDO、BUSAN)／KURA CHIKA by PORTER HONG KONG(HARBOUR CITY、MOKO、FASHION WALK、HYSAN PLACE、K11 ART MALL)／PORTER BANGKOK／吉田カバンオフィシャルオンラインストア／全国のPOTR RIDE取扱店舗

※吉田カバンオフィシャルオンラインストアでは PM12:00(正午)頃から発売

※90周年限定のタグを縫い付けた特別なオリジナル巾着が付属

※完全数量限定のため在庫がなくなり次第終了



