ポーターくんがアロマに──吉田カバン90周年記念の限定オーナメント

吉田カバンが、創業90周年を記念した限定アイテムの第12弾アイテム「BALLON × PORTER AROMA ORNAMENT & INCENSE SET」を発表。2月11日(水)より発売する。
ポーターくんがアロマに──造形美で魅せる90周年記念オーナメント
今回、コラボレーションしたBALLONは、「時空と都市を超えるプライベートサンクチュアリ」をコンセプトにするアロマデザインブランドだ。
同社の大きな特徴と言えるのが、純白の石膏を用いた芸術品のようなセラミックアロマディフューザー「アロマオーナメント」。石膏にアロマオイルを数滴染みこませることで、自然の揮発によるやわらかな香りを漂わせてくれるアイテムとなっている。
そんなアロマオーナメントのモチーフに今回選ばれているのが、PORTER店頭でにこやかに出迎えてくれるポーターくんだ。
立体感を出すために、石膏表面は艶やかな面と素材感の残るきめの粗い面を使い分けた。
また、胸に90周年のエンブレム、背中には吉田カバンのモットーである「一針入魂」を意味する「Heart and Soul into Every Stitch」の文字が刻まれるなど、90周年記念アイテムとしての特別感を演出するポイントも随所に施されている。
日本で親しまれてきた香りを現代的にアップデート
アロマの命でもある香りにも、こだわった。
香木文化として日本で最も古い歴史を持つ白檀、日本の柑橘として世界で愛される柚子、日本の建築を支えてきたヒノキという日本の歴史を支えてきた香りを現代的にアップデート。東京から世界の街へと発信する旅立ちをイメージして調合した。
同じ香りでもアロマオイルとインセンス スティックでは香り方が異なっており、気分や体調に合わせて2WAYでの楽しみ方ができる点も高ポイントだ。
疲れた心をリラックスさせるリラクゼーションアイテムと、部屋を彩るインテリアという二刀流で楽しめる「BALLON × PORTER AROMA ORNAMENT & INCENSE SET」。
自分へのご褒美としてはもちろん、贈り物としても喜ばれるに違いない。
「BALLON × PORTER AROMA ORNAMENT & INCENSE SET」
販売価格:3万3,000円
セット内容:アロマオーナメント／アロマオイル 10ml／インセンス スティック 30本入り
発売日:2026年2月11日(水)
取り扱い店舗：国内のPORTER STORE全店／吉田カバンオフィシャルオンラインストア／伊勢丹新宿店 メンズ館1階 コスメティクス BALLON、Bibliothèque Blanche STACK by BALLON（GYRE B1 CIBONE内）／BALLON オンラインブティック
※オンラインストアではPM12:00（正午頃）から発売
※90周年限定タグを取り付けた特別なボックスで発送
※完全数量限定のため在庫がなくなり次第終了
※PORTER STORE海外店舗での発売はなし