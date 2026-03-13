スターバックスが目黒川の桜を望む予約制テラス販売、期間限定で8,800円から

スターバックスは、「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」で、桜の季節限定の予約制テラス体験「ROASTERY TOKYO SAKURA Terrace」を3月23日から実施する。

会場となるのは、目黒川沿いに桜並木を望むスターバックス リザーブ ロースタリー 東京3階のテラス席。桜シーズンの混雑時でも席を確保できる事前予約制の有料プランとして、昼と夜の2つの時間帯で展開する。

目黒川の花見ができる予約制プランは、今年が2回目の取り組み。昨年の賑わいを受けて、今年は昼の穏やかな桜の雰囲気に加えて、ライトアップされた夜桜も楽しめるよう、夜の時間帯のプランも用意したという。「ロースタリー 東京ならではのお花見体験を通じて、中目黒の春の風物詩として親しんでいただける存在になればという思いも込めています」(担当者)

昼は「ピクニックプラン」として提供。イタリアンベーカリー「プリンチ」のサンドイッチなどピクニックスタイルのフードに加え、コーヒーやティーを組み合わせる。夜は「パン飲みプラン」として、アンティパストやおつまみベーカリーを中心にしたフードとともに、コーヒーやカクテル、ワイン、ビールなどを楽しめる。1ドリンク付き、またはフリーフロー形式から選択可能。

ピクニックプランでは、本企画のために用意したオリジナルのピクニッククッションを用意。ブランケット付きプランも用意し、テラスでの滞在を快適に過ごせるようにした。

料金は、昼のピクニックプランが8,800円または1万800円(ブランケットつき)、夜のパン飲みプランは、ワンドリンク制プランが9,700円または1万1,700円(ブランケットつき)、フリーフロープランが1万1,500円または1万3,500円(ブランケット付き)。現在予約を受け付けている。

また、目黒川沿いの木島エリアでは「桜 ポップアップ ストア」を3月20日から4月10日まで開設する。ロースタリー東京のビバレッジをテイクアウト形式で提供するほか、桜シーズンの限定アイテムも販売する。

提供するビバレッジは、ビールカクテル「パナシェ」に着想を得たオリジナルドリンク。ビールにコールドブリューコーヒーとミックスベリーを合わせたものと、ビールにティーとミックスベリーを合わせたものの2種類で、それぞれスピリットフリーのバリエーションも用意する。