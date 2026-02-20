シチズン クロスシー 30周年、桜を詰め込んだ2026年版「SAKURA限定モデル」

シチズン時計は、レディスウオッチブランド「CITIZEN xC（シチズン クロスシー）」のブランド誕生30周年を記念した“SAKURA限定モデル”を3月5日に発売する。華やかな桜のフラワーボックスをモチーフとした特別仕様だ。

クロスシーは1996年のデビュー以来、上品で洗練されたデザインと実用性を両立したレディスウオッチとして支持されてきた。現在は「hikari」「mizu」「daichi」の3コレクションを展開し、身に着ける人が自分らしく美しく開花することを応援したいというメッセージを込めている。

桜のフラワーボックスを表現した文字板

シチズン クロスシー / 30 周年アニバーサリー SAKURA 限定モデル hikari collection エコ‧ドライブ電波時計 ハッピーフライト（ES9498-77N）

30周年を記念するES9498-77Nのデザインテーマは「桜のフラワーボックス」。丸い箱の中に桜の花やつぼみが詰め込まれた様子を、白蝶貝の文字板にエッチングで繊細に表現している。

桜の花やつぼみは淡いピンクとして、優しい印象に仕上げた。インデックスには桜の花びら型のパーツを5カ所に配置し、さらに4ポイントのラボグロウン・ダイヤモンドをセッティング。秒針には桜の花びらが舞う様子をイメージしたオリジナルの「サクラ針」を用いた。

ケースとブレスレットには、シチズン独自の表面硬化技術「デュラテクト」を加工したチタン素材の「スーパーチタニウム」（シチズン時計の商標）を採用。カラーは肌を明るく見せる「サクラピンク」で統一されている。軽量でキズに強く、金属アレルギーを起こしにくい素材であるため、日常使いとして着用しやすい。

ムーブメントはクオーツ式の「キャリバー H060」で、定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様。そのほか、世界4エリア（日本・中国・ヨーロッパ・北米）の電波を受信する電波時計、ワールドタイム（24時差）、パーペチュアルカレンダー、パワーセーブ機能などを備える。

ケースの裏ぶたにはクロスシーのロゴと30周年モチーフを刻印。限定ボックスも桜をイメージしたピンクとホワイトのカラーとなっており、時計が桜に囲まれるような刺繍が施されている。

桜の花やつぼみを繊細に描いた文字板と、サクラピンクのケースが組み合わさったES9498-77N。クロスシーが掲げる「自分らしく美しく開花する」というメッセージとともに、春の新しいスタートを彩るモデルとして、ブランドの節目にふさわしい1本だ。

シチズン クロスシー 30周年アニバーサリー SAKURA限定モデル hikari collection（ES9498-77N）