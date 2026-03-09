「シャンドン・スプリング・プロモーション 2026」全国で桜の季節にぴったりの一杯を楽しむイベント開催

モエ・ヘネシー・ディアジオが展開するプレミアムスパークリングワイン「シャンドン」は、3月上旬より順次、「シャンドン・スプリング・プロモーション 2026」を全国で開催する。

シャンドン スプリング プロモーション 2026

2026年の「シャンドン・スプリング」は、デザイナーのリディ・ボスエ氏が手掛ける桜モチーフに、“春の青空”を重ねた新ビジュアルを採用。ピンクとブルーが溶け合う世界観で、軽やかな自由と多様性を表現している。

3月20日～4月5日の期間に登場するシャンドン・スプリング・ポップアップバーは、目黒川・桜並木沿いの一軒家ワインバル「MARZAC 7」で開催される。外装をシャンドン・スプリング仕様にラッピングした“お花見シャンドン”のシンボル的な店舗で、シャンドン・ロゼとともに絶景の桜並木を満喫できる。

MARZAC 7

さらに3月20日～4月12日に開催するお花見シャンドンクルーズ(SPICE SERVE)では、目黒川沿い約4,000ｍに立ち並ぶ、800本もの桜のトンネルをくぐりぬけながら、桜色のシャンドン・ロゼを片手に、優雅なお花見クルーズを楽しめる。1組90分間のクルーズは、デートやお友達とのお花見パーティー、春の歓迎会などにもぴったり。

TO THE HERBS渋谷店

渋谷PARCOの向かいの観光やショッピングのなか、訪れるのに最適なロケーションにある「TO THE HERBS渋谷店」のテラスでは、シャンドン・ロゼをお食事やスイーツと共にご堪能頂ける「テラス限定セット」を提供。提供期間は3月20日～5月10日。

また東急歌舞伎町タワーでは3月6日～4月13日の間、都会的な感性で楽しむ新しいお花見を開催。館内は桜の装飾に彩られ、フードホールやナイトクラブを中心に、歌舞伎町の中心で桜を感じながらシャンドン ロゼを堪能できる。

東急歌舞伎町タワー

ウェスティン都ホテル京都では、京都近郊の漁港から仕入れた魚介や京都産野菜を使用して季節ごとにコンセプトの違うメニューが登場。3月20日～4月12日まで。

ウェスティン都ホテル京都

環境省の「自然共生サイト」に認定されたThe Day Osakaのガーデンでは、人工島の土壌改良を行い、生物多様性の保全に取り組んでいる。緑あふれる景色の中、バーやレストラン、テイクアウトでシャンドン・ロゼとともに、都会近郊とは思えない開放感に包まれる上質な時間を満喫できる。期間は3月20日～6月30日。

The Day Osakaのガーデン

「Fukuoka Flower Show 2026」は、国際水準のガーデン作品が見られるガーデンコンテスト。世界一の花の特別展示や国内初披露の品種を特別販売するマーケットや福岡の有名店による特別メニューが並ぶレストラン・カフェなどを楽しめる。開催は3月22日～3月25日まで。

Fukuoka Flower Show 2026

さらに今年は、屋外で味わう高揚感を自宅でもう一度楽しむ “おうちで咲かせるお花見”を提案。デリッシュキッチンとのコラボによる、桜のように花開くばら型「えびの彩りバラ餃子」のメニューを公開する。えびの甘みと旨味にシャンドン・ロゼの果実味が重なり、繊細な泡と爽やかな酸味が口中をリフレッシュ。パリッと香ばしい焼き目が、伝統製法によるロゼのほのかなトースト香と響き合う。

えびの彩りバラ餃子

シャンドン・ロゼの価格は4,180円(750ml)、アルコール度数は12.5％。色合いは鮮やかな美しいローズピンクの色調。長く続く細やかな泡が特長。口に含むと、赤スグリ、チェリーシャーベット、ピンクグレープフルーツのフレッシュな風味に、ヘーゼルナッツやビスケットの心地よいドライな香りが重なる。クリーミーな口当たりに伸びやかな酸味があり、バランスの良い豊かな風味と、エレガントで爽やかな味わいが楽しめる。​