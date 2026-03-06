大谷翔平の巨大ビジュアルが街を走る　コスメデコルテ「ロンドンバス」都内で公開

株式会社コーセーは、ハイプレステージブランド「コスメデコルテ」を代表する美容液「リポソーム アドバンスト リペアセラム」の広告モデルに、大谷翔平選手(ロサンゼルス・ドジャース所属)を起用。2月27日より全国で新TV-CM「未来を約束する一滴。」篇の放映を開始し、3月1日からは新たな広告ビジュアルを全国で展開する。

さらには、街を舞台にした大規模プロモーションとして「DECORTÉ × 大谷翔平 ロンドンバス」が期間限定で登場。3月5日から3月29日まで、東京都内から大阪エリアにかけて運行し、各地の名所を巡ることで、圧倒的な存在感を放つビジュアルを通じたブランドの世界観を発信していく。

同プロモーションに先駆け、3月4日には東京タワー前で、メディア向けのロンドンバスのお披露目イベントを実施。東京の象徴的な景観をバックに、大谷選手の力強い眼差しがデザインされた特別車両を撮影できる機会が設けられた。

(株)コーセー DECORTÉ事業部 グループマネージャー井口 史生

また、お披露目イベントにはDECORTÉ事業部 グループマネージャー井口 史生氏が出席。大谷選手の「コスメデコルテ」の広告起用は今年で4年連続となるが、大谷選手の知名度や話題性により、同商品の認知度は広がっていると手応えを口にする。続けて、「『リポソームはエイジングケアにも効果がある』ということを訴求するプロモーションを展開し、お客様の獲得につなげていきたいです」と意気込んだ。

商品体験や等身大パネルとの撮影も

同プロモーションの期間中は、走行中のバスを撮影して参加できるSNS投稿キャンペーンをはじめ、東京ミッドタウンやなんば広場(大阪府)で、バスが常駐するスペシャルイベントも開催される。会場では商品体験や大谷選手の等身大パネルとの撮影など、特別な体験が実施されるという。

3月5日から開幕するワールド・ベースボール・クラシック(WBC)での活躍が期待される大谷選手ではあるが、この春は野球界にとどまらず、美容業界でも存在感を発揮することになりそうだ。