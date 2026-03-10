セイコー ルキア、ハートと四つ葉の限定モデル「Warm Moments」

セイコーウオッチの「＜セイコー ルキア＞ Happy Collection」から、「2026 Warm Moments 限定モデル」が登場。子ども支援を行う国際NGO「セーブ・ザ・チルドレン」の活動を支援する取り組みの一環となるモデルで、売上の一部は寄付にあてられる。限定数量は600本、発売予定は4月17日、価格は7万9,200円だ。

ハートと四つ葉をあしらったダイヤル

今回の限定モデルには「心温まる瞬間を大切にしながら時を刻んでほしい」という願いを込められている。

白蝶貝のダイヤルは、光の角度によって表情を変える素材の質感を生かしながら、ハートモチーフを散りばめたデザイン。7時位置の「四つ葉のクローバー」は4つのハートを組み合わせたもので、中央の赤いルビー（京セラのクレサンベール）は幸運への願いを象徴するモチーフだ。

セイコー ルキア Happy Collection 2026 Warm Moments 限定モデル（HEE002J）

針やアラビア数字の赤にはほどよい存在感。「赤」はセーブ・ザ・チルドレンのロゴにも使われている色で、デザイン上のアクセントになっている。

ケースは手元をすっきりと見せる縦長フォルムのトノー型。ステンレススチールのケースとブレスレットには、独自の表面硬化技術「ダイヤシールド」を施している。裏ぶたにも限定モデルらしいハートマークをあしらった。

ムーブメントはソーラー電波クオーツ「キャリバー1B32」。日本・中国・アメリカ・ドイツの標準電波を受信して時刻を合わせる電波時計だ。

子ども支援につながる限定モデル

今回の限定モデルは、ハートや四つ葉のクローバーをモチーフにして繊細に輝くダイヤルと、白蝶貝の柔らかな光沢を組み合わせたデザインが特徴的。上品さと個性が腕元を彩る。子どもたちの幸せな今と未来への願いをテーマにした優しい日本限定モデルだ。

