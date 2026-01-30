セイコー ルキア「Happy Collection」からチタン素材の軽やかな新作。普段使いに便利なソーラー電波モデル

セイコーウオッチは2月6日に、＜セイコー ルキア＞「Happy Collection」の新作となるチタン素材を用いたソーラー電波のレギュラーモデルを発売する。コレクションとしては初めてチタンケースを採用し、軽量性と実用性を重視した。

ラインナップは2モデル。シルバーのケースとブレスレットにレディゴールドのベゼル、白蝶貝ダイヤルの「SSQW100」（9万4,600円）と、チタン素材と並んでコレクション初のオールブラックカラーとした「SSQW101」（9万6,800円）だ。

SSQW100

SSQW101

チタンケースによる軽やかな装着感

両モデルともチタン素材のケース／ブレスレットということで、重さは35gと軽い。ケース／ブレスレットの一部には、独自の表面硬化技術「ダイヤシールド」やブラック硬質コーティング（SSQW101）を施して耐傷性を高めた。

インデックスのアラビア数字が個性的で、奇数と偶数で書体のカラーと大きさを変えている。この書体には、Happy Collectionの「楽しい時間がふくらんでいくイメージを込め、風船のように元気よく膨らんだ丸みのあるアラビア数字」という背景がある。

ムーブメントには、ソーラー電波キャリバー「1B32」を搭載。定期的な電池交換と時刻合わせがいらず、常用する腕時計として扱いやすい。フル充電からの駆動期間は約6カ月だ。

＜セイコー ルキア＞Happy Collection チタン製ソーラー電波モデル