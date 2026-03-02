世界一の投資家・バフェットが説く、「投資に手を出してはいけない人」の特徴とは

「世界一の投資家」とも呼ばれるウォーレン・バフェット氏の発言は、投資家や金融関係者のみならず、世界中の多くの人の関心を集めます。彼の発言は投資家が参考にするだけではなく、正しいマネーセンスとともに「人生をどう生きるべきか」という指針も示してくれるからです。
本記事では、『資産24兆円の世界一の投資家 ウォーレンバフェットの名言 お金を増やすために欠かせない思考』(桑原晃弥 著/ぱる出版 刊)から、一部を抜粋して紹介します。
自分の保有株式の市場価格が20%か30%下落した時に感情的もしくは金銭的に苦しくなるようなら、一般的な株式投資の類には手を出さないことです 『バフェット伝説の投資教室』
ウォーレン・バフェットは11歳の時に初めて株式投資を行っていますが、その際、購入した時より株価が下がったことで毎日のように姉のドリスに責められ、それが嫌で、ほんの少しだけ株価が上がったときに売却してほんのわずかの利益を手にしています。
お陰でドリスからは有能さを認められ、責められることもなくなったものの、その後、手放した株の株価が急上昇したことでバフェットは大きな利益を失ったことに気づき悔みます。
以来、買った時の株価に拘泥していけないことを自らの原則にしていますが、同様にバフェット・パートナーシップの人たちに対しても、同じような心構えを求めています。高手紙に書いています。
「自分の保有株式の市場価格が20%か30%下落した時に感情的もしくは金銭的に苦しくなるようなら、一般的な株式投資の類には手を出さないことです」
株式市場というものは上昇することもあれば、急落することもあります。急落を回避することはできませんし、「いつ下がるのか」「いつバブルがはじけるのか」といったタイミングを予測することは誰にもできません。日本の株式市場などでも一夜にして株価が1000円、2000円と下落することがありますが、「いつ」が分からなければ「いくら」も読めないのが本当のところです。
それも含めて株式市場だとすれば、株式市場を行う以上、株価の急落によって冷静さを失って売りに走るとか、あるいは金銭的に追い詰められるとしたら、株式投資などやらない方がいいというのがバフェットの考え方でした。
普段は長期投資家を自負している人でも、実際に株価が大きく下がると一転して短期投資家になり、損失が出るとわかっていてもつい売ってしまうことがあるのが投資の世界です。株式市場では、「あやふやな意思の者はいけにえになりやすい」と言う人がいますが、たしかに確固たる信念の持ち主かどうかは投資の成否を左右するようです。
株価は日々揺れ動いたとしても、長い目で見れば、投資した企業に本物の価値があれば、価格はその価値に近づいていくことになります。投資において大切なのは、株価が激しく上下しても決して冷静さを失わないことと、生活に支障のない範囲で投資をすることだというのがバフェットのアドバイスでした。
【ワンポイント】確固たる信念がなければ投資での成功は難しい。
『資産24兆円の世界一の投資家 ウォーレンバフェットの名言 お金を増やすために欠かせない思考』(桑原晃弥 著/ぱる出版 刊)
金融、特に投資の世界におけるウォーレン・バフェットの存在感は圧倒的なものです。個人資産はおよそ24兆円と、世界の富豪ランキングでも常に上位を占めています。
バフェットの発する言葉の多くは、長年に渡る投資活動を通して生まれたものです。当然、投資家の役に立つものがたくさんありますが、その考え方はアマゾンやグーグルの創業者たちにとって経営を行い、危機を乗り越える大きな支えとなっています。
バフェットの言葉に触れることで投資に対する考え方や、正しいマネーセンスはもちろん身につきますが、それに加えて「どう生きるべきか」という太い柱も育っていくはずです。結果、金銭的、社会的成功だけでなく、精神的にもより豊かな人生を送ることができるはずです。
投資で成功するために本当に大切なこと
自分で考えて自分で決める／トレンドを追うより原則に忠実に／優れた企業に投資したなら長期保有／良き価値観・習慣を身につける／短期の株価下落を気にせず長期視点で
「信頼できるもの、そして10年、20年、50年経っても欲しいとみんなが思うものを作っているかどうか、これが私が投資判断するうえでの基準です」
「『なぜ自分は現在の価格でこの会社を買収するのか』という題で、1本の小論文を書けないようなら、100株を買うこともやめたほうがいいでしょう」
