インデックスで本当にいいのか──FIRE投資家が語る、個別株投資の“面倒さを補って余りあるメリット”

業績成長に市場トレンドを掛け合わせることができれば、１年で２倍になる銘柄も決して珍しくない。――この記事では、長期投資でFIRE(経済的自立)を達成した投資家・関原大輔氏が、自ら実践する「メガ・グロース投資」術をわかりやすく解説した1冊『1年後に資産が倍増 メガ・グロース投資』(関原大輔／あさ出版)から一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは『個別株投資を駆使し、パフォーマンスを最大化する』。

個別株投資を駆使し、パフォーマンスを最大化する

本書では個別株投資を駆使することで、運用パフォーマンスを最大化することを目指します。

日本では市場全体の株価指数へ連動する、インデックス投資が人気です。しかしインデックス投資といえども、元は個別銘柄の集合体であり、一つひとつの個別株が株価指数を構成しています。

つまり個別株投資は、株式投資における｢真髄｣です。車の運転で例えると、インデックス投資はオートマチック車であり、自動で銘柄が構成されます。一方の個別株投資はマニュアル車であり、自分で銘柄を選定します。

自分で業種を選び、銘柄を絞り込む。少し面倒なように思われるかもしれませんが、補って余りあるメリットがあります。

インデックス投資にはない、個別株投資のメリット

個別株投資におけるメリットは、次の3点です。

(1)市場のトレンドに乗ることができる

(2)市況に応じて、業種を柔軟に変えられる

(3)本当に優れた企業へ厳選して投資できる

最初の2点は相互に絡み合っているので、一緒に説明します。

市場には、その時々でトレンドがあります。

最もわかりやすい事例は、為替です。ある時は円安トレンドになったり、ある時は円高トレンドになったりするのですが、こうしたトレンドに乗ることで、最適な投資を目指すことができます。

例えば円高トレンドで輸出関連株(自動車関連や商社株など)へ投資しても、情勢が逆風となるため最適ではありません。円高のトレンドに乗るのであれば、小売業を中心に、輸出ではなく輸入を主とする国内内需株へ資金を投じるべきです。

個別株ならこうした市況に応じて業種を柔軟に変えることができ、トレンドに乗ることで、パフォーマンスの最大化を目指すことができます。

つまり、追い風となるセクターを狙うことができるのが、個別株投資の大きな醍醐味というわけです。

3点目は個別株投資なら、本当に優れた企業だけを厳選して投資することができます。

例えば、日経平均株価に連動するインデックス投資の場合は、指数を構成する225社へ薄く広く投資することを意味します。これは分散効果が効く一方で、デメリットもあり、業績の良くない銘柄にも投資することになります。

その結果、せっかく優良銘柄が高いパフォーマンスを出しても、業績低調の低位株の下落が上げ幅を打ち消します。

しかし個別株投資を学び、本当に優れている銘柄のみを自分で選別できればどうでしょうか。業績低調の株価の影響を受けずに済むので、投資パフォーマンスを向上できる期待が高まります。

私は基本的に、連続増収･連続増益の銘柄にしか投資しません。世界中の何千もの銘柄から自分のベスト10、ベスト20の企業を選ぶわけですから、連続増収･連続増益は最低条件としています。

本書で紹介する手法を用いることで、減収･減益の銘柄を排除することができるため、これだけでもパフォーマンスの大幅な向上が期待できます。

1年で2倍になる銘柄も、決して珍しくない

ではどの程度パフォーマンスを向上できるのか、気になる人が多いと思います。

本書で目指す基準として、第1ステップはインデックスのパフォーマンスを上回ること。

そして第2ステップとして、好業績の銘柄へ投資することで、3年で2倍になるような成長株へ投資します。

そして第3ステップとして、これにトレンドが加わることで、1年で2倍になるような｢メガ･グロース株｣への投資を目指します。

例えば2024年の日本株は好況で、日経平均株価は20%近くも上昇しました。しかしこれは株価平均の数字なので、これを上回るパフォーマンスの銘柄は数え切れないほどたくさんあります。

私の保有銘柄でも2024年だけで2倍以上になった銘柄が多数あります。厳選した個別株であれば、1年で2倍になる銘柄も決して珍しくはありません。

控え目に言っても市場平均の2倍、2024年の日本株であれば40%の上昇を狙うことは決して難しくはありません。

これを追求するのが個別株投資の醍醐味であり、最高の楽しみでもあります。

1年で40%、さらには2倍に上昇する個別株を狙う。その魅力的なノウハウを、本書ではたっぷりと解説します。