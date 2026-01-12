インデックスで本当にいいのか──FIRE投資家が語る、個別株投資の“面倒さを補って余りあるメリット”

業績成長に市場トレンドを掛け合わせることができれば、１年で２倍になる銘柄も決して珍しくない。――この記事では、長期投資でFIRE(経済的自立)を達成した投資家・関原大輔氏が、自ら実践する「メガ・グロース投資」術をわかりやすく解説した1冊『1年後に資産が倍増 メガ・グロース投資』(関原大輔／あさ出版)から一部を抜粋して紹介します。
今回のテーマは『個別株投資を駆使し、パフォーマンスを最大化する』。
個別株投資を駆使し、パフォーマンスを最大化する
本書では個別株投資を駆使することで、運用パフォーマンスを最大化することを目指します。
日本では市場全体の株価指数へ連動する、インデックス投資が人気です。しかしインデックス投資といえども、元は個別銘柄の集合体であり、一つひとつの個別株が株価指数を構成しています。
つまり個別株投資は、株式投資における｢真髄｣です。車の運転で例えると、インデックス投資はオートマチック車であり、自動で銘柄が構成されます。一方の個別株投資はマニュアル車であり、自分で銘柄を選定します。
自分で業種を選び、銘柄を絞り込む。少し面倒なように思われるかもしれませんが、補って余りあるメリットがあります。
インデックス投資にはない、個別株投資のメリット
個別株投資におけるメリットは、次の3点です。
(1)市場のトレンドに乗ることができる
(2)市況に応じて、業種を柔軟に変えられる
(3)本当に優れた企業へ厳選して投資できる
最初の2点は相互に絡み合っているので、一緒に説明します。
市場には、その時々でトレンドがあります。
最もわかりやすい事例は、為替です。ある時は円安トレンドになったり、ある時は円高トレンドになったりするのですが、こうしたトレンドに乗ることで、最適な投資を目指すことができます。
例えば円高トレンドで輸出関連株(自動車関連や商社株など)へ投資しても、情勢が逆風となるため最適ではありません。円高のトレンドに乗るのであれば、小売業を中心に、輸出ではなく輸入を主とする国内内需株へ資金を投じるべきです。
個別株ならこうした市況に応じて業種を柔軟に変えることができ、トレンドに乗ることで、パフォーマンスの最大化を目指すことができます。
つまり、追い風となるセクターを狙うことができるのが、個別株投資の大きな醍醐味というわけです。
3点目は個別株投資なら、本当に優れた企業だけを厳選して投資することができます。
例えば、日経平均株価に連動するインデックス投資の場合は、指数を構成する225社へ薄く広く投資することを意味します。これは分散効果が効く一方で、デメリットもあり、業績の良くない銘柄にも投資することになります。
その結果、せっかく優良銘柄が高いパフォーマンスを出しても、業績低調の低位株の下落が上げ幅を打ち消します。
しかし個別株投資を学び、本当に優れている銘柄のみを自分で選別できればどうでしょうか。業績低調の株価の影響を受けずに済むので、投資パフォーマンスを向上できる期待が高まります。
私は基本的に、連続増収･連続増益の銘柄にしか投資しません。世界中の何千もの銘柄から自分のベスト10、ベスト20の企業を選ぶわけですから、連続増収･連続増益は最低条件としています。
本書で紹介する手法を用いることで、減収･減益の銘柄を排除することができるため、これだけでもパフォーマンスの大幅な向上が期待できます。
1年で2倍になる銘柄も、決して珍しくない
ではどの程度パフォーマンスを向上できるのか、気になる人が多いと思います。
本書で目指す基準として、第1ステップはインデックスのパフォーマンスを上回ること。
そして第2ステップとして、好業績の銘柄へ投資することで、3年で2倍になるような成長株へ投資します。
そして第3ステップとして、これにトレンドが加わることで、1年で2倍になるような｢メガ･グロース株｣への投資を目指します。
例えば2024年の日本株は好況で、日経平均株価は20%近くも上昇しました。しかしこれは株価平均の数字なので、これを上回るパフォーマンスの銘柄は数え切れないほどたくさんあります。
私の保有銘柄でも2024年だけで2倍以上になった銘柄が多数あります。厳選した個別株であれば、1年で2倍になる銘柄も決して珍しくはありません。
控え目に言っても市場平均の2倍、2024年の日本株であれば40%の上昇を狙うことは決して難しくはありません。
これを追求するのが個別株投資の醍醐味であり、最高の楽しみでもあります。
1年で40%、さらには2倍に上昇する個別株を狙う。その魅力的なノウハウを、本書ではたっぷりと解説します。
『１年後に資産が倍増 メガ・グロース投資』(関原大輔／あさ出版)
長期投資でFIRE(経済的自立)を達成した投資家・関原大輔氏が、自ら実践する「メガ・グロース投資」術をわかりやすく解説した1冊。市場トレンドと業績成長に注目して、狙い目な有望株をいち早く見つける戦略的なスタイルで、利益の最大化を図ることができるようになります。業績成長に市場トレンドを掛け合わせることができれば、１年で２倍になる銘柄も決して珍しくありません。著者は本書で述べるメガ・グロース投資法をひたすら追求することで、金融資産を5年間で「10倍」にすることに成功しています。本書では、「①業績成長力の高い銘柄を厳選して集中投資する」×「②時代のトレンドを見極め成長市場へ投資する」といった実践的かつ再現性のある方法を掲載。実際に著者が保有して2倍〜10倍へと成長した銘柄を豊富な具体例とともに解説します。世界経済の不確実性が高まる時代でも、パフォーマンスを最大化し、資産を守りながら増やすための指南書です。