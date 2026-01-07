FIRE投資家が実践する「メガ・グロース投資」──年間で2倍前後まで上昇した8銘柄の共通点

業績成長に市場トレンドを掛け合わせることができれば、1年で2倍になる銘柄も決して珍しくない。――この記事では、長期投資でFIRE(経済的自立)を達成した投資家・関原大輔氏が、自ら実践する「メガ・グロース投資」術をわかりやすく解説した1冊『1年後に資産が倍増 メガ・グロース投資』(関原大輔／あさ出版)から一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは『1年で資産倍増を狙う「メガ・グロース投資」とは』。

1年で資産倍増を狙う｢メガ･グロース投資｣とは

｢メガ･グロース投資｣とは、何でしょうか。

まずは、この概要からお伝えしていきます。

本手法の主旨は、高成長の個別株を厳選して集中投資することで、リターンを最大化することを目指します。

最も重視するのは、｢業績｣と｢トレンド｣です。

業績成長力の高い銘柄を厳選し、集中投資する

ひとつ目は、徹底的に｢業績を重視する｣ことです。

本書では銘柄選定においていくつかの基準をお伝えしますが、その根幹となるのが｢業績成長｣です。

ここで早速、結論を少しお伝えしておきます。

私が投資対象とする銘柄は、毎期10%以上の増収・増益を続ける成長株に厳選します。もっと言えば、できれば毎期20%以上の増収・増益を続ける銘柄が理想です。

特に米国のハイテク株は成長力が高いため、20%以上の増益はまったく珍しくありません。例えば世界一の時価総額を誇るエヌビディアの増益率は、25年1月期まで2期連続で+140%を超える大幅増益を続けています。

まずはファンダメンタルズで、3年で2倍になるような業績成長株を狙います。仮に+25%の増益を3期連続で維持できれば、利益は3年間で2倍に達します。

利益が2倍になれば、株価は2倍以上になるのがセオリーです。たったこれだけで、ファンダメンタルズに沿った形で、無理なくダブルバガー(2倍)の銘柄を狙うことができます。

時代のトレンドを見極め、成長市場へ投資する

2つ目は、時代の｢トレンド｣に乗ることです。市場には、その時々で生じるトレンドがあります。

直近におけるわかりやすい事例は、まさに｢AIトレンド｣でしょう。本書ではほかにも、日銀の利上げから来る｢金融株トレンド｣や、世界情勢および地政学リスクから来る｢防衛株トレンド｣など、具体例について解説しています。

また2025年10月には、高市新政権の発足による｢高市トレンド｣も巨大な大波を引き起こしました。そのほか、シンプルに｢円安トレンド｣、｢円高トレンド｣といったように、トレンドは刻々と発生します。

ここで大事なのは、先述した｢高成長株｣に｢市場トレンド｣を掛け合わせることです。これにより、ただでさえ高成長であった銘柄への上昇期待が、加速度的に高まります。業績成長に｢トレンド｣が加わることで、株価は業績成長以上に大きく上昇することになります。

このような銘柄へ投資することで、3年で2倍、トレンドしだいでは1年で2倍になるような高成長株を狙うことができます。

筆者実績で見る｢メガ･グロース投資｣の実例

百聞は一見にしかず、早速実例を見ていきましょう。

まずは2024年の実例として、私が実際に保有して利益を享受した8銘柄を紹介します。

図1‒1に、8銘柄の年間上昇率を示します。

ここでは日本株4銘柄、米国株4銘柄として、日米バランスよく取り上げます。いずれにおいても、年間で2倍前後まで上昇した高成長株ばかりです。

ここではリターンの大きい銘柄をピックアップしたため、セクターとしては半導体を中心とするハイテク株が多いですが、なかには防衛株や銀行株も含まれています。

｢メガ･グロース株｣具体例で解説

なかでも圧倒的な上昇を遂げたのが、フジクラです。同社の2024年上昇率は+503%、1年で6倍になったということです。これぞ、本書でお伝えする｢メガ･グロース投資｣の代表例といえるでしょう。

ではなぜフジクラの株価は、ここまで上昇したのでしょうか。早速業績を見ていきましょう。図1‒2に、フジクラの業績推移と見通しを示します。

まず根幹となるのが、圧倒的な連続増益です。図には24年3月期から2期分の実績と、その後2期分の業績予想を示しています。ここでは4期とも、毎期+20%以上の連続増益が続いています。

特に25年3月期には、純利益が+78%の大幅増益となりました。この圧倒的な業績成長により、同社の純利益は3年間で3倍になる見通しが示されています。これだけの業績成長が示されれば、株価は必然的に高騰します。

そして、この業績にプラス･アルファで重要となるのが｢トレンド｣です。現在は世界中でAI需要を見込んだ設備投資が活発に行われており、未曽有の｢AIトレンド｣が進行中です。このAIトレンドに乗った筆頭株が、フジクラです。

昨今、AIの普及促進へ向けて｢データセンター｣への設備投資が世界中で行われています。フジクラはこのデータセンターに欠かせない｢光ファイバーケーブル｣に強みを持ちます。データセンターの建設が爆発的に増えていることで、フジクラの光ファイバーの需要も高まっています。これが、フジクラの掴んだ｢AIトレンド｣です。

このように｢業績成長｣に｢トレンド｣が加わることで、株価は業績以上に大きな上昇を遂げます。

私が狙うのは、この｢業績成長×トレンド｣の銘柄です。これを実現する銘柄を狙う手法を、本書では｢メガ･グロース投資｣と命名しました。