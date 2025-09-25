マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Money )

投資歴20年以上のシニア投資家の半数は1,000万円以上の利益を得ていることが判明、そのワケは?

SEP. 25, 2025 17:30
Text : フォルサ
Share
Contents

Wealth Onは9月19日、「投資意識に関する調査」の結果を発表した。同調査は6月～7月、同社の60歳以上のユーザー416人を対象に、インターネットで実施した。

  • 米国株投資で主に実践している投資手法を教えてください

    米国株投資で主に実践している投資手法を教えてください

米国株投資で主に実践している投資手法について尋ねたところ、FIRE(経済的自立・早期リタイア)を「達成している」と回答した投資家は、他のグループと比較して、より多様な投資手法を取り入れている傾向があった。

特に「オプション取引を使った投資」を実践している割合は、「興味がない」グループが3.2%であるのに対し、「達成している」「もうすぐ達成できそう」グループ11.3%～16.6%と高かった。一人当たりの投資手法の数も、FIRE達成者では平均2.6と最も多かった。

老後のお金に不安はあるか投資歴別に尋ねたところ、「全く不安はない」と回答した人は、投資歴「20年以上」で19%だったが、「1年以下」では0%だった。「非常に不安」と回答した人は、投資歴が短いほど割合が高く、「1年以下」では36%に達している。

  • 老後のお金に不安はありますか

    老後のお金に不安はありますか

米国株投資の目的について聞くと、投資歴が「1年以下」では71%が「将来のお金の不安を解消するため」と回答した。一方、「20年以上」の投資家ではこの割合が37%に低下し、代わりに45%が「趣味や余暇に使える資金を得るため」となっている。

  • 米国株投資における目的

    米国株投資における目的

信頼できると最も感じる情報源は、投資歴が「1年以下」の場合、57.1%が「日本あるいは米国の専門家が解説する情報」と回答した。投資歴に関わらず、専門家の情報が特に重視されていることがわかった。

  • 信頼できると最も感じる情報源

    信頼できると最も感じる情報源

これまでの投資で得たリターンについて尋ねたところ、全体では90%以上が何らかのリターンを得ていると回答した。利益を得た投資家のうち、「投資歴20年以上」のグループでは、51%が「1,000万円以上の利益」を得ており、他の投資歴のグループを大きく引き離している。

  • これまでの投資でどのくらいのリターンを得ましたか？

    これまでの投資でどのくらいのリターンを得ましたか？

相場の短期的な変動(株価の上下動)についてどう思うか聞くと、「投資歴20年以上」の60%が「株価が下がったら、買いのチャンスと考える」と回答した。一方、「1年以下」の投資家ではこの割合は36%にとどまっている。

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      「経営者は筋トレ、ランニング、ゴルフを継続している人が多い」納得の理由
      ( Money )
      SEP. 19, 2025

    • 2

      Large
      42億円赤字の「ヴィレッジヴァンガード」、地元・名古屋の億り人投資家が語る"失速の背景"とは
      ( Money )
      SEP. 17, 2025

    • 3

      Large
      日銀利上げで“返済不能”のリスクも、住宅ローン「125%ルール」の落とし穴
      ( Money )
      SEP. 24, 2025

    • 4

      Large
      日経平均が4万5,000円に到達、さらなる上昇は「楽観一色ではない」その理由
      ( Money )
      SEP. 24, 2025

    • 5

      Large
      共働きで文京区のマンションは購入できる? 相場8,000万円に対する現実的な年収ライン
      ( Money )
      SEP. 19, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking