いまや世界のハチロク! トヨタ「カローラレビン」(AE86)の極上品に遭遇

「AE86」(通称：ハチロク)は今や、世界中のクルマ好きに知られる日本車となった。『頭文字D』の主人公が乗る藤原とうふ店のパンダトレノの影響によるのは間違いない。「ノスタルジック2デイズ 2026」(N2d)ではレビンの極上品に出会うことができた。

レビンの顔ファン増加中?

トヨタ「カローラ/スプリンター」シリーズのスポーツモデルとして「レビン/トレノ」がデビューしたのは1983年のこと。コンパクトモデルのFF化が進んでいた当時にあって、あえてFR(後輪駆動)モデルで登場した。

全長4.2ｍ、車重900kg前後という2ドア軽量ボディに130PS(グロス値)を発生する1.6L直列4気筒「4A-GEU」型エンジンを搭載。人気が出る前は、ドリフトなどの練習走行に最適な中古車として格安で販売されていたものだ。電子制御が介入しないおかげで、ドライバーの能力が速さに直結するというその性能が、そうした運転を好む、あるいは練習したい若者たちにウケていたのだ。

発売当初は固定式ライトを持つ「レビン」とリトラクタブルライトの「トレノ」で人気を二分していたが、頭文字Dの影響で一時期はトレノ人気が先行した。ただし、現在では「レビンの顔が好き」というファンも増えてきているという。

N2dの会場にもハチロクは数多く展示されていた。写真の個体は「ヴィンテージカーヨシノ」が販売していた赤いボディを持つ最上級モデル「GT APEX』だ。

珍しいサンルーフ付きで、前後に装着する「LEVIN」「TOYOTA COROLLA LEVIN」「APEX TWIN CAM 16」のエンブレム類は劣化なし。独特の形状を持つコックピットも良い状態をキープしていた。トヨタがヘリテージパーツとして一部部品を再販しているほか、ファンも多いので、手に入れて維持する楽しみは大きいようだ。

価格は標準的なもので300万円～500万円。写真のような極上品では600万円～1,000万円というのが相場。JDMブームで北米などに多くの個体が出て行っているそうだ。

